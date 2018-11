Válkové je jedno, jestli byl Babiš mladší na Krymu. Za vstup z Ruska hrozí na Ukrajině osm let

Poslankyně věří tomu, že premiérův syn na Krymu byl. Cesta na Ruskem okupovaný poloostrov ji však neznepokojuje. „Jestli je na Krymu nebo v Moskvě nebo na Ukrajině, to už je z toho mého trestněprávního hlediska úplně šumafuk,“ řekla s tím, že její pochybnost by vzbudilo, kdyby se vyhýbal úkonu naplánovanému policií.

„Okolnosti, za kterých byl (rozhovor s Andrejem Babišem mladším) natočený, ve mně nevzbuzují příliš velkou důvěru v relevantnost toho, co on sdělil. Konkrétně mám na mysli, že ten člověk vypadal velmi zmateně,“ řekla Válková.

Podle Pavla Bělobrádka jsou na celé věci nejzávažnější spekulace, že premiér ovlivňuje průběh trestního stíhání své osoby. „Člověk, který je obviněn ze závažného trestného činu právě z těchto důvodů a kauz, které se teď ukazují, nemá být ve vládě. A je úplně jedno, jestli se jmenuje Půta, Babiš nebo Svoboda,“ zdůraznil.

Česko by se podle Bělobrádka do této neblahé situace vůbec nedostalo, kdyby Babiš potlačil své ego a nebyl ve vládě.

Na poznámku moderátora Martina Řezníčka, že ve vyspělých zemích trestně stíhaní lidé do politických funkcí nevstupují, dokud se jejich kauzy nevyřeší, Válková reagovala slovy: „Vždy záleží hodně na tom, o jakého konkrétního politika jde. Každý má svoji představu o tom, co pro jeho zemi je nejlepší.“

Vláda visí na ČSSD

Okamura by chtěl současného vývoje využít k tomu, aby z vlády dostal ČSSD. Právě kvůli ní chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, nikoliv kvůli Babišovi. Byl by rád, kdyby vznikla nová vláda, která by prosazovala program SPD a myslí si, že premiér by k tomu mohl být svolný.