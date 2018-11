Babišův syn věděl, že informace, které nám poskytl, budou v reportáži, říká novinář Kubík

Kubík odmítl slova místopředsedy ANO Richarda Brabce, že by se společně s kolegyní Sabinou Slonkovou, další autorkou reportáže, dopustil hyenismu.

„Způsob natáčení jsme konzultovali s právníky, i tu situaci po natočení, to znamená nakolik to, co vzniklo, v jaké situaci jsme mluvili s panem Babišem mladším a jeho matkou, je v souladu s etickými pravidly a zákony,“ uvedl.

Kubík poukázal na skutečnost, že se on i Slonková představili jako novináři a vedli rozhovor „s lidmi, kteří byli ve svém prostředí a kdykoli mohli zavřít dveře“.

„Pro nás bylo důležité, že oni věděli, kdo jsme, protože jsme se představili opakovaně, věděli, že máme otázky – děkujeme jim za jejich odpovědi – následně jsme s nimi tu komunikaci vedli dál formou e-mailů. Pan Babiš mladší v těch mailech odpovídal, děkoval za zájem a následně byl i informován o tom, že tyto informace budou využity v reportáži,“ dodal Kubík.