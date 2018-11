Babiš přiznal, že jeho syn byl na Krymu. Důvod odmítl říct, o únos však podle něj nešlo

Policie dobře věděla, kde syn je

Babiš také kritizoval novináře Seznamu, kteří rozhovor s jeho synem zveřejnili, a věc označil za hyenismus. Novináři podle něj nemuseli po synovi pátrat. „Policie dobře ví, kde se můj syn nachází. Dobře to ví,“ tvrdí Babiš. Podivoval se v souvislosti se skrytou kamerou i nad výbavou novinářů, která podle něj naznačuje, že by za ní mohli stát bývalí či současní zaměstnanci rozvědky.

„Je to sprostá lež a já to dokážu. I jiní lidi, kteří byli u toho, to dokážou, že je to vylhaná sprostá lež. Můj syn nikdy nebyl unesen. Je to bohužel nemocný člověk a novináři ho zneužili tak, že on nevěděl, že ho někdo natáčí. Ani moje bývalá manželka to nevěděla,“ prohlásil premiér. Jeho syn podle něj trpí schizofrenií.