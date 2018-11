Generál Hodges: Rusko je slabší než NATO a ví to. Proto vede hybridní válku

přehrát video Americký generál Ben Hodges hostem Událostí, komentářů

Nasazení západních vojáků v Afghánistánu má podle Bena Hodgese stále smysl. Generál vyjádřil soustrast pozůstalým po padlých českých vojácích v misi Rozhodná podpora a ocenil české působení v zemi. „Aliance si nemůže vybírat ohrožení,“ řekl. Zároveň připustil, že armáda sama v zemi stabilní systém vlády nevybuduje. „Řešení v Afghánistánu bude muset být diplomatické, bude se vyjednávat na všech stranách. Nemůžeme jednat z pozice síly,“ myslí si Hodges. Síla je nejlepší prevence konfliktu První prioritou i přes zahraniční mise pro Českou republiku zůstává stejně jako pro všechny členy NATO územní obrana. „Vracíme se do éry velké soutěže mezi mocnostmi. Je zde Rusko, je zde Čína. To jsou protivníci. Neznamená to, že nás čeká nějaká válka, to si nikdo nepřeje. Nicméně zajistit, že se vyhneme konfliktu, lze přípravou a odstrašením,“ vysvětlil americký generál.

Podle něj Západ podcenil odhodlání Vladimira Putina a jeho režimu útočit ve svém okolí. „Měli jsme si všimnout v roce 2008, když provedli invazi do Gruzie. V případě Ukrajiny se projevilo další agresivní chování a my si musíme uvědomit tyto hrozby, že to je riziko a ohrožení,“ řekl.

„Bezpečnost České republiky je úzce spojena s NATO. To platí pro všechny ostatní členy Aliance. Bezpečnost souvisí se členstvím v silném, kohezním, modernizovaném NATO. USA jsou zásadním partnerem Aliance, a to zaručuje Česku bezpečnost.“ Ben Hodges americký generál, bývalý velitel jednotek v Evropě

Vzápětí dodal, že Rusko je vojensky, ekonomicky i populačně daleko slabší než spojená aliance. Tamní vládci to vědí a nechtějí čelit asymetrické nevýhodě. „Proto se věnují dezinformačním kampaním, akcím v kyberprostoru, hovoří se o hybridní válce, aby dosáhli toho, co chtějí. Jednotlivé členské státy ztrácejí důvěru těmito aktivitami. Aliance musí být soudržná a musí dosáhnout úrovně připravenosti a modernizace, aby byla schopna odrazovat Rusko od těchto aktivit,“ řekl Hodges a dodal: „Všichni doufáme, že Rusko bude náš partner.“