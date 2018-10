Mattis ocenil, že Česko plní spojenecké závazky, a vyjádřil lítost nad smrtí vojáků

Americký ministr obrany James Mattis ocenil na setkání s českým premiérem Andrejem Babišem české vojáky a vyjádřil lítost nad oběťmi, které v poslední době přinesli v Afghánistánu. Mattis se zúčastnil oslav sta let od založení Československa, míní, že to bylo i sto let přátelství mezi Čechy a Američany. S Babišem ale hovořil i o armádních zakázkách a dostavbě dukovanské elektrárny.