Za zraněnými vojáky letí do Afghánistánu speciál s lékaři, zpět dopraví ostatky zemřelého

Zdravotní stav dvou českých vojáků, kteří byli během posledního týdne zraněni v Afghánistánu, se zlepšuje. Do České republiky by mohli být přepraveni do konce týdne. Posoudí to tým lékařů, kteří letí do Afghánistánu. Ve středu večer by měl na vojenském letišti Kbely přistát vojenský speciál s ostatky rotného Tomáše Procházky, který zemřel při útoku v pondělí.