Den D pro druhou Babišovu vládu: Ve sněmovně by měla konečně získat důvěru

Jednání sněmovny začíná v 9:00 a vládu přijde do dolní komory podpořit také prezident Miloš Zeman. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by opět podat demisi. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi sněmovny, kterým je Radek Vondráček z hnutí ANO. Jde ale spíše o teoretickou možnost.

Menšinový kabinet ANO a sociálních demokratů by totiž měl ve dvousetčlenné sněmovně získat podporu až 108 poslanců. Vedle 78 zástupců hnutí ANO a 15 zástupců ČSSD by měli dalších 15 hlasů přidat komunisté. Nejistý je ale hlas exministra vnitra Milana Chovance, plzeňská ČSSD ho totiž vyzvala, aby ruku pro důvěru nezvedl.

Při hlasování o důvěře vládě stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Pokud důvěru získá, tak to ale neznamená, že ve sněmovně prosadí všechny své záměry. Jistých má nejvýše 93 hlasů svých poslanců. Pokud by musela sněmovna přehlasovat veto Senátu či prezidenta, tak potřebuje minimálně 101 hlasů.