Babiš se ve sněmovně ostře pustil do Kalouska, označil ho za zloděje a opilce

video Babiš a Kalousek se do sebe ve sněmovně ostře pustili

„Jedná se o pomluvu, kde důkazní břemeno musí nést ten, kdo pomluvu vysloví. Ale to bude civilně-právní spor mezi mnou a panem předsedou vlády, k té omluvě bude přinucen, nemůže to skončit jinak, protože důkazy držím v ruce,“ uvedl předseda frakce TOP 09.

Babiš se pustil do Kalouska potom, co se do sněmovny vrátil z demonstrace proti své vládě podporované komunisty. Účastníci premiéra vypískali a házeli po něm předměty.

„Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech,“ prohlásil Babiš. Kalousek předtím premiérovi také řekl, že „kňourá a fňuká“ a řekl mu, že chlap mluví i s lidmi, kteří mají jiný názor. „Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor,“ zdůraznil Kalousek.

Babiš uvedl, že chtěl demonstrantům ukázat novinový článek z roku 2006 o tom, že Kalousek je pro vládu tolerovanou komunisty. „Vy mi taky celý den vykládáte o komunistech. Chtěl jsem to demonstrantům přečíst. Začali po mně házet láhve. Co je to za pokrytectví?“ rozohnil se ministerský předseda. „Zařiďte, aby na mě ti vaši kámoši neřvali a neházeli lahve,“ pokračoval.