Babiš odmítá kritiku kvůli spolupráci s komunisty. „Zvolili Havla i Klause,“ připomíná

Novou vládu Andreje Babiše jmenoval prezident republiky ve středu ráno, koalice ANO a ČSSD je ale menšinová a pro získání sněmovní důvěry potřebuje podporu komunistických poslanců. Ti o svém postoji k Babišovu kabinetu budou rozhodovat na sobotním ústředním výboru.

Právě fakt, že by se nový kabinet měl opřít o hlasy KSČM, ale vzbuzuje nevoli u větší části opozice – tím spíš, že Miloš Zeman Babišovu dvoukoaliční vládu jmenoval na Den památky obětí komunistického režimu, kterým si Česko připomíná (nejen) justiční vraždu Milady Horákové.

Sám premiér ovšem kritiku chystaného mocenského spojení odmítá. „Václav Havel byl zvolen prezidentem hlasy komunistů. Václav Klaus byl zvolen prezidentem hlasy komunistů. Pan Kalousek s nimi dokonce chtěl do vlády (sám Kalousek tvrdí, že šlo jen o úhybný manévr – pozn. red.). Tak proč nám to všichni vyčítají?“ prohlásil ministerský předseda v rozhovoru pro ČT24.

Babiš od komunistů čeká kladné stanovisko

Stávající vládní půdorys je podle něj výsledkem voleb i neochoty dalších sněmovních stran s hnutím ANO jednat. „Tři dny po volbách jsme nabízeli ODS, že máme 103 hlasů a mohla být středopravá vláda. ODS nechce, protože šla do voleb s programem, který chce prosazovat v opozici. To je její rozhodnutí,“ prohlásil. „Vůle ze strany opozičních stran na vytvoření vlády nebyla žádná. Nechtějí nic tvořit. Za to samozřejmě nemůžeme.“

„Je to absolutní matení veřejnosti. Odpovědnost za to, že zde vzniká vláda s komunisty, nenese Občanská demokratická strana,“ namítla poslankyně Miroslava Němcová ve vysílání ČT24. „Byl zde vítěz voleb, který měl hledat a mohl nalézt řadu kombinací, kdy by byla ustavena demokratická vláda – ale musel by odejít (trestně stíhaný) Andrej Babiš.“

Výsledek sobotního jednání vedení komunistů nechtěl Babiš předjímat, očekává ale, že postoj KSČM k jeho kabinetu bude kladný. „Její představitelé už se v minulosti vyjádřili, že k tomu přistupují konstruktivně a vznik vlády umožní – naše země už skutečně potřebuje stabilní vládu, protože všichni jsou unavení z diskusí o tom, jak vláda bude vypadat a kdy vznikne,“ podotkl.