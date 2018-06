Lidé si připomněli justiční vraždu Milady Horákové i další oběti komunismu

V říjnu 1949 lounský tribunál čtyři členy skupiny odsoudil k trestu smrti, další čtyři pak k doživotnímu vězení. Zbývajícím členům soud vyměřil trest trvající celkem 254 let v komunistických žalářích. Loni v lednu zemřel poslední člen skupiny Evžen Seidl, který u osudu dostal dvacet let. Kvůli amnestii v roce 1960 nakonec jeho trest trval necelých jedenáct let. Většinu si odpykal v uranových dolech v Jáchymově.

Na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích uctili oběti totality koncertem pod otevřeným nebem. Vystoupil například písničkář, publicista a režisér Vladimíra Merta, večer akci uzavře zpěvák David Koller. Sousední schodiště před sokolovnou po setmění ozáří svíčky. Zapalovat je budou lidé na památku obětí komunismu.

S hudbou byla spojená i pieta v Ostravě, kde vzdali hold Karlu Krylovi. Před budovou rozhlasu, kde vznikly písně pro album Bratříčku, zavírej vrátka, mu byla odhalena socha.

Lidé v Brně protestovali proti KSČM

Na náměstí Svobody v Brně přišlo uctít oběti komunismu několik stovek lidí. Zároveň vyjádřili nesouhlas s podílem KSČM na moci v Česku. Mezi řečníky vystoupili i zástupci různých politických stran. „Nechme je zapadnout do propadliště dějin, kam mají už 30 let patřit,“ řekla například Markéta Gregorová za Piráty.

Organizátoři akce poukazují na to, že na rozdíl od jiných států se komunistická strana v Česku dostatečně nereformovala a snaží se relativizovat minulost.