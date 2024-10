Živelní pohromy jsou ničivější kvůli změně klimatu, říká nová studie

Změna klimatu zhoršila dopad katastrof způsobených počasím a platí to u všech deseti nejvíce smrtelných události za posledních dvacet let, konstatuje studie organizace World Weather Attribution (WWA). Vědci našli u všech z nich posilující vliv lidmi způsobené změny klimatu. Celkem si tyto katastrofy vyžádaly přes 570 tisíc lidských životů.

Změna klimatu je velmi nebezpečná už při oteplení o 1,3 stupně Celsia, kterou Země zažívá nyní, zdůrazňuje analýza. Jedná se o bilanční studii, která shrnuje dvacet let takzvaných atribučních výzkumů, tedy výzkumů, jež hledají souvislost mezi konkrétními ničivými katastrofami a vlivem lidské aktivity. Současně je to deset let, co vědecká skupina WWA začala fungovat.

„Změna klimatu není nějaká vzdálená hrozba. Zhoršila extrémní povětrnostní jevy, při nichž zahynulo více než 570 tisíc lidí. Tato studie by měla otevřít oči politikům, kteří lpí na fosilních palivech, jež ohřívají planetu a ničí životy,“ uvedla Friederike Ottová z Centra pro politiku životního prostředí na Imperial College v Londýně, která WWA spoluzaložila. „Pokud budeme dál spalovat ropu, plyn a uhlí, utrpení bude pokračovat,“ dodala.