Vědci se pokoušejí nahradit počítače miniaturními lidskými mozečky


před 56 mminutami|Zdroj: ČT24, AFP, FinalSpark

Lidský mozek spotřebuje milionkrát méně energie než stejně výkonný počítač. Proto se teď švýcarská laboratoř pokouší vyvinout specializované mozkové tkáně nazývané organoidy, jež mohou fungovat podobně jako počítače.

Lidský mozek je nejsložitějším „zařízením“ v celém vesmíru. Několik kilogramů tkáně je mnohem efektivnějším nástrojem než jakýkoliv známý počítač. Proto celá řada vědeckých týmů zkoumá, jestli by se mozková spojení nedala využít právě jako „hardware“, na kterém poběží normální počítačové programy.

Podle agentury AFP je jeden takový „lidský počítač“ ve švýcarském městečku Vevey. Jako primitivní počítačové procesory zde slouží takzvané mozkové organoidy – shluky mozkové tkáně, které se dají vytvořit v laboratoři.

Vědci poprvé ukázali, jak mozek rozhoduje. Roli měl i expert českého původu
Vizualizace aktivity tisícovky neuronů v myším mozku. Studie jich prozkoumala přes 600 tisíc

Lidé, kteří se o ně starají, nemají stejnou práci jako klasičtí počítačoví vědci. Musejí hlavně zajistit, aby se tyto procesory udržely zdravé: nedají se totiž na rozdíl od klasického počítače restartovat a navíc stárnou a nakonec zemřou. Zakladatel tohoto start-upu FinalSpark Fred Jordan uvedl, že má tato biotechnologie potenciál nahradit velké počítače, na nichž se trénují například AI, pomocí buněčných čipů, čímž by vznikla skutečná umělá inteligence.

Lidský mozek je efektivnější

Mezi další potenciální výhody mozkových počítačů by mohlo být ušetření obřích nákladů na energie, jež jsou nyní s umělými inteligencemi spojené.

„Biologické neurony jsou milionkrát energeticky účinnější než umělé neurony,“ tvrdí Jordan. Na rozdíl od masivně poptávaných čipů pro AI, které vyrábí jen několik společností jako Nvidia, je lze také nekonečně reprodukovat v laboratoři s poměrně nízkými nároky – prostě vyrostou z vyživovaných buněk.

Stačí jen pohled na nemocné a mozek spouští imunitní reakce
Ilustrační foto

To je ale zatím velmi vzdálená budoucnost: prozatím je totiž výpočetní výkon této technologie velmi daleko od toho, aby mohl konkurovat hardwaru, který řídí svět.

Velké asi jako mozek larvy octomilky

Aby mohla společnost FinalSpark vyrobit své „bioprocesory“, nejprve nakupuje kmenové buňky. Tyto takzvané pluripotentní buňky, které byly původně lidskými kožními buňkami od anonymních dárců, se mohou proměnit v jakoukoli buňku v těle, včetně neuronů.

A právě těmi se pak v laboratořích stávají. Nakonec je vědci shlukují do maličkých, jen několik milimetrů velkých shluků zvaných mozkové organoidy. Jsou velké asi jako mozek larvy octomilky. V laboratoři jsou tyto buňky pod přísným dozorem: elektrody sledují, jak si tyto buňky vyměňují mezi sebou informace. A nejen to.

Stejné elektrody totiž mohou mini-mozečky také stimulovat k větší aktivitě. Tím napodobují chování počítačů. Mini-mozečky ze Švýcarska už využívají asi desítky světových univerzit k nejrůznějším experimentům. Například v Bristolu z nich vytvořili mozek jednoduchého robota, který umí číst Braillovo písmo.

Náročný výzkum

Tento výzkum je nesmírně složitý, mozečky se nedají programovat stejně snadno jako počítače, buňky se spíše učí podobně jako živé organismy. A navíc mají všechny slabiny organického života: mohou onemocnět, zranit se, hladovět – a hlavně vždy po nějaké době, maximálně půl roce, „zemřou“.

Tyto shluky neuronů ale mají i jiné využití. Například na Univerzitě Johnse Hopkinse ve Spojených státech se tyto organoidy používají ke studiu mozkových onemocnění, jako je autismus a Alzheimerova choroba, s nadějí, že se najdou nové způsoby léčby.

Takzvaný biocomputing je podle AFP v současné době spíše „vzdušným zámkem“, na rozdíl od snadno dosažitelných využití této technologie v biomedicínském výzkumu – ale to se může v příštích dvaceti letech dramaticky změnit.

Ve smrti jsou si lidé rovni. Mozek spouští stejný mechanismus
Ilustrační foto

Agentura oslovila i řadu nezávislých odborníků, kteří se neobávají toho, že by si miniaturní mozečky byly schopné vyvinout cokoliv spojeného s vědomím. Mozečky jsou příliš malé na to, aby v nich takové procesy mohly probíhat. Přesto FinalSpark spolupracuje s etiky, kteří pro něj téma studují. Uklidňují vědce, že organoidy mají asi 10 tisíc neuronů, zatímco lidský mozek jich má 100 miliard. Organoidy přesto nemají receptory bolesti.

Vědci přiznávají, že řada věcí ohledně lidských mini-mozečků je pro ně dodnes nepochopitelná. „Stále nechápeme, jak detekují otevření dveří,“ přiznal Jordan. Když se otevřou dveře od inkubátoru, kde jsou umístěné, ukáží elektrody zvýšení aktivity. To by ale nemělo být možné, protože organoidy nemají žádné smysly a tato činnost by pro ně měla být nemožná.

Výběr redakce

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 1 mminutou
Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

Centrum Prahy postihl krátký výpadek elektřiny

13:46Aktualizovánopřed 21 mminutami
Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

Policie prošetřuje smrtelný pád chlapce na gymnáziu na Vysočině

13:17Aktualizovánopřed 56 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

12:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

Soud zamítl první stížnost na sněmovní volby. Muž tvrdil, že Česko neexistuje

před 1 hhodinou
Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci se pokoušejí nahradit počítače miniaturními lidskými mozečky

Lidský mozek spotřebuje milionkrát méně energie než stejně výkonný počítač. Proto se teď švýcarská laboratoř pokouší vyvinout specializované mozkové tkáně nazývané organoidy, jež mohou fungovat podobně jako počítače.
před 56 mminutami

Vysloužilé lopatky větrných elektráren mohou chránit před pouští

Nová čínská studie popsala způsob, jak využít staré listy větrných turbín pro dlouhodobou a velmi účinnou ochranu před šířením pouští. Tyto zábrany by mohly fungovat hlavně u silnic a kolejí. Bylo by to jako zabít dvě mouchy jednou ranou: současně ochránit infrastrukturu před prachem z pouští a zbavit se téměř nezničitelných zbytků.
před 1 hhodinou

Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.
před 2 hhodinami

Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění

V loňském roce postihlo srdeční selhání v tuzemsku 52 tisíc lidí. Odborníci očekávají, že za pět let už jich může být přes šedesát tisíc ročně. Čeští lékaři proto chtějí takové pacienty lépe diagnostikovat a léčit. S tím jim pomáhá nový systém vysokofrekvenčního EKG, který vymysleli ve spolupráci s Akademií věd ČR. Šanci na uplatnění má i ve světovém měřítku. „Je úspěšný nejen v Evropě, nyní probíhá schvalování i u FDA. aby mohl na americký trh, takže to je skvělý úspěch,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Charles University Innovations Prague Zuzana Paulovics.
před 6 hhodinami

Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy

V míře znečišťování životního prostředí nejsou plug-in hybridy ve skutečnosti tak vzdálené benzinovým automobilům, jelikož reálné údaje o emisích jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment. Analýza zahrnovala 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023.
18. 10. 2025

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

Globální meteorologický fenomén La Niña má silný vliv nejen na místech, kde vzniká, ale jeho projevy se propisují až do střední Evropy, včetně České republiky. Může tak ovlivnit i podobu blížící se zimy.
17. 10. 2025

Když příroda hází kostkou. Nepředvídatelnost prostředí mění růst čolků

Výkyvy teplot a dostupnosti potravy ovlivňují růst mláďat čolků horských. Zatímco nepravidelný přísun potravy růst zpomaluje, kolísání teplot může naopak podpořit prodlužování těla. Na překvapivý jev upozornil nový výzkum Ústavu biologie obratlovců ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd ČR.
17. 10. 2025

Elektřina v USA rychle zdražuje. Hlavně v místech, kde se staví AI centra

Americká energetická síť nedokáže pokrývat rostoucí spotřebu elektřiny způsobenou boomem umělých inteligencí. A tak ceny pro běžné spotřebitele rychle rostou. Experti nevěří, že se to zlepší.
16. 10. 2025
Načítání...