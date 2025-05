Vědci objevili zapomenuté město. Navedla je středověká mapa

Město Tharais je na středověké mapě velmi dobře vidět: hradby, poloha vůči ostatním sídlům v okolí i jméno napsané v řečtině. Jenže přes jasný důkaz z jeho vyobrazení na mapě ze šestého století ho nikdo nikdy neviděl: archeologové po něm marně pátrali desítky let. Teď ho našli, a to díky kombinaci klasických i moderních archeologických metod.

Mapa je sice vizuálně nádherná a na dobu svého vzniku i překvapivě přesná. Přesto nestačí k tomu, aby se podle ní dalo najít město Tharais, jež je na ní vyobrazené. Pro archeology bylo enigmou desítky let – když se ho pokoušeli najít, nedokázali to, hypotézy o jeho lokalizaci se lišily o stovky kilometrů.

Pátrání příliš nepomáhala ani polopouštní krajina, která představuje většinu míst, kde by se po Tharais dalo pátrat.

Archeologové ale našli i to nejdůležitější, co najít mohli – písmo. Pohřební nápisy totiž odhalily, kdo zapomenuté město obýval: vzhledem k řeckým a latinským popisům to musela být nějaká křesťanská komunita.

Vědci předpokládají, že město sloužilo jako náboženské a obchodní centrum. Využívalo ideální polohy podél cesty, po níž proudili stovky let zboží i poutníci. Bezpečnost této komunikace strážil právě výše popsaný hrad Kerak, jenž tuto roli plnil pro křižáky a po nich i Araby.