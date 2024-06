Vědci jsou na stopě univerzální obrany proti chřipce. U zvířat uspěli

Objev monoklonálních látek proti sezonní chřipce by mohl změnit to, jak se proti této rozšířené chorobě už desítky let bojuje. Vědci věří, že budou účinnějším a elegantnějším řešením než současné léky i vakcíny.

Zejména z úspěchu nosem podávaného léčiva jsou vědci nadšení: zbavili by se tak různých vedlejších účinků spojených s injekčním podáváním a současně i odporem vůči jehlám. Teoreticky by také mohly být účinnější, protože chráněná nosní sliznice se může stát účinnou obranou před vstupem viru hlouběji do těla.

Podle autorů studie tyto výsledky naznačují, že se vyplatí investovat do dalšího vývoje přípravku, který by byl na této protilátce založený a mohl by vést ke vzniku protilátkové vakcíny, jež by byla mnohem účinnější než ty současné, a navíc univerzálně účinná.

„Protilátky se stále více stávají zajímavým lékařským nástrojem pro prevenci nebo léčbu virových infekcí,“ poznamenal lékař James Crowe Jr., který studii vedl. „Rozhodli jsme se proto najít protilátky proti chřipkovému viru typu B, který stále představuje medicínský problém. A jsme nadšení, že jsme při našem hledání našli takové výjimečně účinné molekuly.“