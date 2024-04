Vakcíny proti viru SARS-CoV-2 brání vzniku dlouhého covidu, ukázala velká studie

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24 , The Lancet

Nemoc covid-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, má kromě akutních následků také dopady dlouhodobé. Tento dlouhý covid totiž může negativně ovlivňovat kvalitu lidského života řadu měsíců a někdy i let. Nový výzkum ukázal, že pokud je člověk očkovaný, pravděpodobnost vzniku těchto problémů je nižší než u lidí, kteří se naočkovat nenechali.

Očkování jakoukoli vakcínou proti covidu snížilo riziko vzniku příznaků dlouhého covidu u všech čtyř skupin populace, kterou vědci sledovali – ať už byli mladí, staří, zdraví či nemocní. Ukázal to výzkum norských badatelů, který vyšel v odborném časopise The Lancet. Vědci přitom neřešili, která ze tří vakcín byla v tomto ohledu nejúčinnější. Norsko totiž používalo tři látky – od společností Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Poslední jmenovanou se ale během roku 2021 očkovat přestalo, takže by srovnání nefungovalo.