V Česku byla vidět polární záře, šanci slibuje i další noc


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, NASA, ČTK, ČHMÚ

Na mnoha místech nad Českem byla v noci na středu vidět poměrně výrazná polární záře. Dobrou viditelnost způsobila kombinace sluneční aktivity a dobrých meteorologických podmínek.

Ve středu upozornili vesmírné agentury a pozorovatelé kosmického počasí, že na severní polokouli budou letos zatím nejlepší podmínky pro pozorování polární záře. Tato předpověď se vyplnila, na řadě míst Česka fotografové tuto podívanou zachytili.

Polární záře zachycená v noci na 12. listopad v Krkonoších
Zdroj: ČHMÚ/ Lukáš Ronge

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale toto kosmické divadlo na pozemské obloze ještě nekončí. Nejlepší šance vidět polární záři totiž bude zejména v noci ze středy na čtvrtek, kdy by měl k Zemi dorazit uvolněný materiál ze silné erupce na Slunci.

Pozorování ale má komplikovat počasí, varují meteorologové. V noci na čtvrtek se totiž budou tvořit hlavně v nižších polohách četné mlhy. Od vyšších poloh a především na horách nad inverzí by ale mělo být většinou jasno. „I tam ale bude minimálně zčásti rušit vysoká, většinou ale alespoň částečně průsvitná oblačnost. Zde tedy naděje je,“ uvádí ČHMÚ.

Polární záře zachycená v noci na 12. listopad v Krkonoších
Zdroj: ČHMÚ/ Lukáš Ronge

„I když je potenciál i pro silnou polární záři rozhodně nejvyšší za celý letošní rok, situace má stále řadu nejistot – bude hlavně záležet, kdy přesně a v jaké míře dorazí materiál z jednotlivých erupcí. Nic tedy není jisté,“ upozornil ČHMÚ.

Polární záře v Česku
Zdroj: Markéta Farmasi Charvátová

Sluneční energie explodující na ochranném štítu Země

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Současná aktivita na Slunci je výjimečná:

Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům – právě proto je tento jev vidět nejlépe právě tam.

Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice v atmosféře reagují. V nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky 100 kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech. Informovaný pozorovatel tedy vždy ví, jak vysoko nad ním se podívaná odehrává.

1 minuta
Nad Českem se objevila polární záře
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Turistická trasa na Modrý sloup zůstane nejméně do léta uzavřená

Turistická trasa na Modrý sloup zůstane nejméně do léta uzavřená

před 24 mminutami
Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

Dronová válka často připomíná počítačovou hru, říká zpravodajka ČT

před 38 mminutami
„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

„Zmasakrovali uklidňující a krásný projev,“ řekl Trump o BBC

před 1 hhodinou
Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

Ukrajinský ministr Haluščenko byl kvůli korupčnímu skandálu dočasně zbaven funkce

před 2 hhodinami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

03:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nehodu tureckého letounu nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě

Nehodu tureckého letounu nepřežil nikdo z 20 lidí na palubě

06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Nejvyšší soud USA umožnil Trumpovi dále nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud USA umožnil Trumpovi dále nevyplácet potravinovou pomoc

před 9 hhodinami
Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Česku byla vidět polární záře, šanci slibuje i další noc

Na mnoha místech nad Českem byla v noci na středu vidět poměrně výrazná polární záře. Dobrou viditelnost způsobila kombinace sluneční aktivity a dobrých meteorologických podmínek.
před 1 hhodinou

Ambiciózní saudskoarabské město budoucnosti je v problémech

Město NEOM se mělo stát pýchou Saudské Arábie. Ale na místě, kde měly vyrůstat supermoderní domy, jsou stále jen písek a kameny. Podle novinářů je projekt v ohrožení.
před 2 hhodinami

Křižáci si tkají své makety z pavučin a zvířecích mrtvolek

Drobné druhy pavouků v tropických pralesích si vyvinuly zajímavou evoluční strategii: místo, aby se členovci před nepřáteli skrývali, vytvářejí falešné cíle vypadající jako jejich tělíčka.
před 4 hhodinami

Ptačí chřipka je v Česku. Odpovědi na deset základních otázek

Do Česka se vrátila ptačí chřipka, podle Státní veterinární správy se vyskytla na Třebíčsku. Proč se šíří právě na podzim, může se přenést na člověka a proč se v Evropě proti ní neočkuje? Přečtěte si základní informace o této nakažlivé nemoci.
před 19 hhodinami

Sicílie bojuje proti ohnivým mravencům. Jejich bodnutí může zabít i člověka

Smrtící mravenec ohnivý dorazil k evropským břehům už před několika lety a jeho vpád se zatím nepodařilo zastavit. Ohniví mravenci druhu Solenopsis invicta jsou jedním z nejinvaznějších druhů a kontrolovat jejich populaci je velmi nákladné. V Evropě byl jejich výskyt potvrzen zatím na Sicílii a italské úřady se rozhodly jednat. Příliš mnoho možností ale nemají.
před 23 hhodinami

Kanada přišla o status země bez spalniček. Klesla proočkovanost

Kanada už nepatří mezi země, které vymýtily na svém území spalničky, píší agentury AP a AFP s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Tento status země ztratila kvůli šířící se nákaze tohoto vysoce infekčního onemocnění. Počet nakažených roste kvůli poklesu proočkovanosti mezi dětmi v Severní i Jižní Americe.
včera v 10:12

Komunisté nutili disidenty k vystěhování. Vědci teď zkoumají traumata jejich dětí

Ponížení, ztráta domova a hlavně vlastní rodiny – takové pocity zažívaly oběti komunistické akce Asanace. Jejím cílem bylo donutit k vystěhování do zahraničí nepohodlné disidenty, převážně signatáře Charty 77. Příslušníci StB je postupně cílenou šikanou i násilím donutili opustit Československo. Trauma z nedobrovolného odchodu i z nesnadných začátků v nové zemi se přitom často dotklo i jejich dětí. Přenos tohoto traumatu – který se v současnosti dle odborníků může podobat i pocitům Ukrajinců prchajících ze své země – zkoumal tým vědců z Národního ústavu duševního zdraví.
včera v 06:00

Příliš horko na život. Vlny veder zabíjejí v amazonských jezerech delfíny

Teploty vody v amazonském jezeře, kde žijí ohrožení kytovci, stouply během vln veder o deset stupňů. Zvířata nebyla schopná se tomu přizpůsobit a zemřela, stejně jako spousta ryb.
10. 11. 2025
Načítání...