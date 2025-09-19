Rusko přišlo o jeden ze svých nejsilnějších radioteleskopů. Půl století starý přístroj využívalo pro podporu útoků na Ukrajinu.
Ukrajinský dron zničil obří ruský teleskop
Ukrajinské obranné síly zničily na Krymu obří radioteleskop, oznámil odborný web Space.com. Tento přístroj byl velmi výkonným vysílačem, který se v minulosti používal k podpoře misí v hlubokém vesmíru, a dokonce i při pokusech o navázání kontaktu s mimozemskými civilizacemi.
Video údajného útoku zveřejnila Ukrajinská pravda, k útoku použila dron:
Ukrajina radioteleskop Yevpatoria RT-70 (RT v názvu znamená radioteleskop) zničila dronem, aby zabránila Rusku v jeho využití pro vojenské komunikační účely, uvedla armáda pro výše uvedený web s odkazem na více dalších zdrojů, včetně Defense Express. Ruská armáda totiž toto vědecky už poněkud zastaralé zařízení nedávno vylepšila, aby mohla jeho sedmdesátimetrovou anténu využívat pro účinnější útoky na území Ukrajiny.
Příběh dalekohledu
Teleskop pochází ze sedmdesátých let dvacátého století, kdy tehdy ještě Sovětský svaz vybudoval celkem tři podobné: jeden na Krymu, druhý nedaleko Vladivostoku a třetí v Uzbekistánu. Jejich smyslem bylo sledovat objekty ve Sluneční soustavě a komunikovat se sovětskými sondami, které se vydaly dál od Země na mise hlavně k Marsu a Venuši.
Díval se například také na slavný asteroid Bennu, který později prokoumala mise OSIRIS-REx.
Tehdy to byl jeden z největších radioteleskopů na světě, právě proto ho využila také organizace SETI, která se pokouší najít pomocí rádiových signálů inteligentní mimozemské civilizace a pak s nimi komunikovat. To už ale po rozpadu Sovětského svazu patřil i s celým Krymem nezávislé Ukrajině.
Roku 2008 byl z tohoto teleskopu vyslán signál AMFE, kterým lidstvo odeslalo 501 zpráv směrem k planetě Gliese 581c, jež leží asi dvacet světelných let od Země – vzkaz tam tedy doletí roku 2029. Kromě pokusu o kontakt s mimozemskou inteligencí byl RT-70 také použit k podpoře několika sovětských vesmírných misí, jako jsou Venera, Vega a Phobos, jejichž cílem bylo prozkoumat Venuši a Mars. Byl také použit v rámci misí Mars Express a Rosetta Evropské vesmírné agentury.
V ruských rukou
Ukrajina o špičkový dalekohled přišla roku 2014, kdy v únoru a v březnu roku 2014 celý poloostrov vojensky okupovala Ruská federace. Radioteleskop je od té doby pod ruskou kontrolou. Podle Space.com Rusko údajně použilo teleskop ke zlepšení přesnosti svého satelitního navigačního systému GLONASS, který je podobný západnímu systému GPS a který se dá využívat také vojensky.
Na okupovaném Krymském poloostrově se nacházejí i další důležitá astronomická zařízení, včetně zrcadlového teleskopu Shajn, což je největší optický přístroj na Ukrajině, a Krymské astrofyzikální observatoře.