Ukrajinská armáda popsala robotické útoky na ruské okupanty

Válka na Ukrajině překresluje staré mapy, na nichž byly vyznačené vojenské operace. Stále častěji se na nich místo lidských jmen objevují názvy pozemních robotů a létajících dronů, které vojáky nahrazují. Zástupci ukrajinské armády teď popsali, jak tyto operace probíhají a jak časté jsou.
Před týdnem oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, že útoky ukrajinské armády proti ruským pozicím se stále více opírají o robotické prostředky. Vojáci teď agentuře AFP upřesnili, jak tyto útoky vypadají, kolik jich bylo a jak proti nepříteli zafungovaly.
Pro toto médium se vyjádřili zástupci jednotky NC-13, která je součástí 3. útočné brigády Ukrajiny. Tato specializovaná část ukrajinské armády, zaměřená právě na robotické prostředky, popsala, že už pomocí pozemních robotů provedla na frontě více než sto operací podobných té, kterou komentoval Zelenskyj.
„Tyto operace zahrnují likvidaci nepřátelského personálu, ničení úkrytů, velitelských stanovišť a dalších objektů nepřátelské infrastruktury. Nejedná se už o ojedinělé incidenty, ale o systematické bojové operace,“ řekl zdroj agentuře AFP.
Tyto systémy podle agentury Reuters umožňují nahradit pěchotní útoky, které mohou vést ke ztrátám na životech, ale také umí detekovat a zasáhnout cíle a zabránit pronikání nepřítele na ukrajinské území. „Pro rozsáhlé robotické útočné operace už nasazujeme současně pět až šest pozemních robotických kamikaze systémů spolu s pozemními robotickými systémy vybavenými bojovými moduly,“ přiblížil zdroj.
Výraz „bojové modely“ označuje střelné zbraně, jako jsou kulomety, granátomety nebo minomety.
„Tento přístup účinně nahrazuje útočnou pěchotní skupinu a minimalizuje rizika pro personál. Opakovaně jsme zaznamenali případy, kdy nepřítel vnímal takové akce jako postup útočné skupiny a opustil své pozice,“ dodal.
Vzorový případ robotické operace
Prezidentem Zelenským popisovaná operace proběhla už v létě roku 2025. Podílely se na ní čtyři pozemní drony – tedy dálkově ovládaná vozidla, z nichž každé neslo třicet kilogramů výbušnin. Cílem bylo zničit ruskou opevněnou pozici na frontové linii po neúspěchu klasické ofenzivy, kterou podnikli živí vojáci. Místo bylo příliš dobře chráněné, takže ukrajinská armáda zaznamenala velké ztráty. A tak vyzkoušela koordinovaný robotický útok.
„První systém vyhodil do vzduchu vchod do bunkru, kam se nepřítel ukryl. Druhý pozemní robotický systém dojel k bunkru a zastavil u vchodu. Zbývající okupanti si uvědomili, že jejich situace je beznadějná, a na kus kartonu napsali, že se vzdávají,“ popsali zástupci jednotky v tiskové zprávě. „Jednalo se o první robotický útok na nepřátelské pozice na světě, při kterém byli vzati zajatci bez zapojení pěchoty,“ uvedla brigáda.
Nová podoba války
Stejný příběh vyprávěly ukrajinské zdroje i americké stanici CNN, s tím, že „roboti nekrvácejí“. Ukrajinští vojáci CNN řekli, že Rusko zkrátka bude mít vždy více lidských zdrojů, takže jejich země musí více spoléhat na moderní technologie, aby tento handicap vyrovnala.
„Zavádíme nový model vedení války – útočné jednotky s drony, které spojují letecké a pozemní drony s pěchotou do jediného systému,“ uvedlo ministerstvo obrany na Telegramu. „Tento přístup již přinesl výsledky na jihu, kde bylo od února osvobozeno velké území právě díky nasazení těchto nejnovějších jednotek,“ uvádí se v prohlášení.
Ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajina vyrobila desítky tisíc bezpilotních pozemních systémů, které mohou nahradit lidskou sílu.