Ukrajina odrážela ruské drony a opět zasáhla klíčový přístav

Ukrajinský dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři, napsal gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ruské ministerstvo obrany v noci na úterý podle státní agentury TASS informovalo o sestřelení 150 ukrajinských bezpilotních letounů. Naopak ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 267 z celkem 289 dronů, které na Ukrajinu v noci vyslali Rusové.
Dalších dvacet ruských dronů podle ukrajinských vzdušných sil zasáhlo jedenáct blíže neupřesněných míst. Informují také o pádu trosek sestřelených dronů v šesti lokacích. „Útok pokračuje,“ dodalo letectvo na telegramu. Server Ukrajinska pravda mezitím napsal, že Rusové ráno zaútočili bezpilotními letouny na jihoukrajinskou Oděsu, kde zasáhli bytový dům. Vypukl tam požár a jeden muž utrpěl zranění, dodal web s odvoláním na místní činitele.
Ruské ministerstvo obrany mezitím podle TASS informovalo ve dvou hlášeních o noční likvidaci dohromady 150 ukrajinských dronů, nejprve o sestřelu 58 strojů v první části noci a později o dalších 92 bezpilotních letounech. Ruský resort obrany obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale jen o údajně sestřelených dronech. Škody, případně zraněné nebo zabité civilisty zpravidla hlásí regionální činitelé.
Cílem Usť-Luga
Nad Leningradskou oblastí bylo k ránu zničeno 38 bezpilotních letounů, napsal mezitím na sociální síti gubernátor Drozděnko a bez podrobností dodal, že po útoku jsou škody v přístavu Usť-Luga. Na jiném místě regionu podle něj dopadly trosky dronů, které poškodily okna obytné budovy nebo školy. „Tři obyvatelé, včetně dvou dětí, potřebovali lékařskou pomoc. Zranění neohrožují jejich život,“ tvrdí Drozděnko.
Podle agentury AFP se jedná o několikátý vzdušný útok v posledním týdnu na zmíněný ruský přístav, který se nachází ve Finském zálivu a je označován za klíčový pro ruský export hnojiv, ropy a uhlí. Ruské úřady ve středu a neděli uvedly, že ukrajinské útoky způsobily v přístavu požár, dodala.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.