Rusové tvrdí, že Ukrajinci udeřili na město Taganrog

Ruské úřady tvrdí, že jeden člověk zemřel a osm utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na město Taganrog, kde se nachází letecký závod, který opravuje ruská letadla. Podle obyvatel města v jihoruské Rostovské oblasti šlo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to telegramový kanál Astra. Kyjev, který se ruské agresi brání od února 2022, hlásí ruský dronový útok na Černihiv.
Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že jedna ze zraněných v Taganrogu je v nemocnici, další zdravotníci ošetřili na místě. Ve městě hořelo několik obytných domů a automobilů, které zasáhly trosky sestřelených dronů. Celkem je podle něj poničených dvanáct panelových domů, 27 rodinných domků a deset aut. Škody jsou také na jedné ze škol.
„Ukrajinci se hájí tím, že zásahy byly způsobené spíš raketami, které sestřelují bezpilotní letouny, a jejich troskami, které dopadaly na město,“ dodala zahraniční zpravodajka ČT Darja Stomatová. Dodala, že byly hlášeny velmi silné údery.
Protivzdušná obrana nad Taganrogem a dalšími šesti okresy Rostovské oblasti podle úřadů sestřelila přes šest desítek dronů.
Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno informovalo o tom, že armáda zneškodnila 102 ukrajinských dronů. Sestřelovala je nad Rostovskou oblastí, Krasnodarským krajem, okupovaným Krymem nebo nad Černým mořem.
Úřady v Krasnodarském kraji podle telegramového kanálu Astra informovaly, že padající dron zasáhl obytný dům v Krasnodaru a zranil tři lidi.
Zásah kritické infrastruktury v Černihivu
Na Ukrajině se cílem ruského dronového útoku v noci na pondělí stal blíže neurčený objekt kritické infrastruktury v Černihivu, uvedlo podle ruskojazyčné služby BBC vedení severoukrajinského města.
Ruské drony a dělostřelectvo útočily také v Dněpropetrovské oblasti, vyplývá z hlášení velitele její vojenské správy Oleksandra Hanži. Poškodily například infrastrukturu v Kryvém Rihu. Ráno Hanža informoval o tom, že v několika čtvrtích v Dnipru se ozývají výbuchy. Šlo podle něho o protivzdušnou obranu ničící nepřátelské cíle.
Podle ukrajinských vzdušných sil ruská armáda v noci na pondělí k útokům proti Ukrajině použila jednu balistickou střelu Iskander-M a 164 dronů. Protivzdušná obrana 150 bezpilotních letounů zneškodnila. Střela a 12 dronů zasáhlo celkem sedm míst, na dalších dvou místech se zřítily trosky sestřelených dronů.