Rusové tvrdí, že Ukrajinci udeřili na město Taganrog


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ruské úřady tvrdí, že jeden člověk zemřel a osm utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na město Taganrog, kde se nachází letecký závod, který opravuje ruská letadla. Podle obyvatel města v jihoruské Rostovské oblasti šlo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to telegramový kanál Astra. Kyjev, který se ruské agresi brání od února 2022, hlásí ruský dronový útok na Černihiv.

Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že jedna ze zraněných v Taganrogu je v nemocnici, další zdravotníci ošetřili na místě. Ve městě hořelo několik obytných domů a automobilů, které zasáhly trosky sestřelených dronů. Celkem je podle něj poničených dvanáct panelových domů, 27 rodinných domků a deset aut. Škody jsou také na jedné ze škol.

„Ukrajinci se hájí tím, že zásahy byly způsobené spíš raketami, které sestřelují bezpilotní letouny, a jejich troskami, které dopadaly na město,“ dodala zahraniční zpravodajka ČT Darja Stomatová. Dodala, že byly hlášeny velmi silné údery.

Zpravodajka ČT Darja Stomatová k aktuální situaci na Ukrajině (30. 3. 2026)
Protivzdušná obrana nad Taganrogem a dalšími šesti okresy Rostovské oblasti podle úřadů sestřelila přes šest desítek dronů.

Ruské ministerstvo obrany v pondělí ráno informovalo o tom, že armáda zneškodnila 102 ukrajinských dronů. Sestřelovala je nad Rostovskou oblastí, Krasnodarským krajem, okupovaným Krymem nebo nad Černým mořem.

Úřady v Krasnodarském kraji podle telegramového kanálu Astra informovaly, že padající dron zasáhl obytný dům v Krasnodaru a zranil tři lidi.

Zásah kritické infrastruktury v Černihivu

Na Ukrajině se cílem ruského dronového útoku v noci na pondělí stal blíže neurčený objekt kritické infrastruktury v Černihivu, uvedlo podle ruskojazyčné služby BBC vedení severoukrajinského města.

Ruské drony a dělostřelectvo útočily také v Dněpropetrovské oblasti, vyplývá z hlášení velitele její vojenské správy Oleksandra Hanži. Poškodily například infrastrukturu v Kryvém Rihu. Ráno Hanža informoval o tom, že v několika čtvrtích v Dnipru se ozývají výbuchy. Šlo podle něho o protivzdušnou obranu ničící nepřátelské cíle.

Podle ukrajinských vzdušných sil ruská armáda v noci na pondělí k útokům proti Ukrajině použila jednu balistickou střelu Iskander-M a 164 dronů. Protivzdušná obrana 150 bezpilotních letounů zneškodnila. Střela a 12 dronů zasáhlo celkem sedm míst, na dalších dvou místech se zřítily trosky sestřelených dronů.

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Čech podezřelý ze zločinu se podle serveru Última Hora zastřelil, podle dřívější informace místního serveru ABC byl na útěku a pátrala po něm policie. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
včeraAktualizovánopřed 52 mminutami

Přes čínský e-shop nakoupili dva ze tří Čechů, vede tržiště Temu

Druhá největší ekonomika světa, Čína, se z globální výrobny stává postupně také obchodní a technologickou velmocí. Tohoto boomu využívají i čeští zákazníci. Z průzkumu agentury STEM/MARK pro pořad České televize Bilance vyplývá mimo jiné to, že 65 procent dotázaných někdy nakoupilo přes čínský internetový obchod a čínskou elektroniku využívá 57 procent lidí.
před 1 hhodinou

Kreml verbuje už i mezi univerzitními studenty. Cílí na ty se špatným prospěchem

Rusko kvůli nedostatku vojáků pro svou válku proti Ukrajině verbuje už i studenty vysokých škol a univerzit. Armádní náboráři si vybírají období zkoušek, přičemž míří na studenty se špatným prospěchem. Ti mají pracovat jako operátoři dronů mimo frontu, což se však podle právníků nakonec stát nemusí. Podle expertů celá záležitost ukazuje, že Kreml stále nechce v rusko-ukrajinském konfliktu ustoupit ze svých cílů a preferuje vojenské vítězství před diplomatickým řešením.
před 1 hhodinou

Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá

Maďarský premiér Viktor Orbán usiluje o další čtyři roky v čele vlády. Ve funkci je nepřetržitě od roku 2010, tedy posledních šestnáct let. Vybrané ekonomické a společenské ukazatele z tohoto období naznačují, že zatímco v hospodářské oblasti Maďarsko v rámci regionu výrazně nevybočuje, míra svobody médií a svobody v zemi obecně se v porovnání se sousedy téměř neustále zhoršuje.
před 2 hhodinami

Energetická krize kvůli Íránu dopadá na Asii

Válka v Íránu dostává asijské státy do první linie energetické krize. Až devadesát procent ropy z Perského zálivu míří právě do Asie, přičemž největším odběratelem je Čína, která přijímá skoro čtyřicet procent. I tam rostou maloobchodní ceny, přestože země si v posledních letech vytvářela rozsáhlé strategické rezervy.
před 3 hhodinami

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec

Na řeckém ostrově Kalymnos zahynul šedesátiletý český horolezec. Portál Kairn.com, který o tom v noci na pondělí informoval, napsal, že neštěstí se stalo v pátek 27. března. Uvedl také, že pád nebyl Čechova chyba, ale že se zlomily šrouby pevného jisticího bodu na skále.
před 5 hhodinami

Pákistán oznámil, že bude brzy hostit rozhovory mezi USA a Íránem

Pákistán bude brzy hostit jednání mezi Spojenými státy a Íránem. V neděli to oznámil pákistánský ministr zahraničí Išak Dar, napsala v noci na pondělí agentura AP. Ta poznamenala, že Teherán s Washingtonem to zatím nekomentovaly a že není jasné, zda rozhovory budou přímé, nebo nepřímé. Válka v blízkovýchodním regionu začala na konci února, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán.
01:26Aktualizovánopřed 5 hhodinami
