Úder bleskem statisticky: častější než výhra v loterii, přesto vzácný

V neděli zasáhlo Česko 10 164 blesků. Způsobily u 22 lidí zranění, která si vyžádala hospitalizaci. Z hlediska statistiky je to ale v našich zeměpisných šířkách něco výjimečného. Podle dat ze Spojených států je pravděpodobnost, že člověka zasáhne v průběhu jednoho roku blesk, asi jedna ku 1 222 000. To znamená, že za celý průměrně osmdesátiletý život je asi jedna ku patnácti tisícům.

Všechny zmiňované činnosti častěji provozují muži, a to se také projevuje na statistice úmrtí. Muži tvořili v této studii osmdesát procent všech úmrtí a dokonce až devadesát procent úmrtí v kategoriích rybaření, sport a práce.

Kdy je blesk nejnebezpečnější

Nejvyšší výskyt blesků je na severní polokouli během tří letních měsíců. Proto 73 procent úmrtí způsobených bleskem připadá na červen, červenec a srpen, přičemž v pátek, sobotu a neděli je úmrtí o něco více než v jiné dny v týdnu. Pravděpodobně proto, že lidé se v tyto dny více pohybují v přírodě a vykonávají činnosti, jež jsou rizikovější.

Věk obětí se pohybuje od malých dětí po starší dospělé, přičemž největší počet úmrtí se týká lidí ve věku od deseti do šedesáti let. V této kategorii mají nejnižší úmrtnost ženy ve věku třiceti let, což je podle vědců pravděpodobně způsobeno tím, že matky malých dětí jsou opatrnější a méně se zapojují do rizikových činností.