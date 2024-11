Správci na sociálních sítích chrání uživatele. Sami ale trpí, tvrdí australští vědci

Na sociálních sítích existují skupiny lidí, kteří chrání ostatní uživatele před urážkami, hrozbami, spamem a podvody. Moderátoři neboli „admini“ sítí se ale s tímto zlem setkávají sami tak často, že to má negativní dopady na jejich duševní zdraví.

Vědkyně se věnovala výzkumu toho, jaký vliv má toto toxické prostředí na ty, kdo se ho pokoušejí udržovat co nejbezpečnější – na správce sociálních sítí. V článku na webu Conversation varuje, že dopad na samotné moderátory, ale i na jejich blízké může být obrovský.

Jen málokdo si dokáže představit, jakému množství agresivity čelí moderátoři sociálních sítí a správci různých komunit na internetu, tvrdí profesorka žurnalistiky Alexandra Wakeová z Royal Melbourne Institute of Technology. „Pokud sami nejste moderátorem komunitní skupiny diskutující o sběru odpadků nebo o chování v psím parku, pravděpodobně úplně nechápete, jak velké množství nadávek je na lidi on-line namířeno,“ doplňuje.

Roku 2022 požádala ABC 111 svých zaměstnanců, kteří se v rámci své práce věnují moderování on-line diskusí, aby popsali, jak často jsou vystaveni potenciálně škodlivým zážitkům a zkušenostem. Základem bylo zjištění, že většina moderátorů se samotné kontrole potenciálně škodlivého obsahu věnuje jen malou část své pracovní doby. U těch, kteří museli moderovat obsah každý den, to 63 procent dělalo méně než hodinu a půl a 88 procent moderovalo obsah méně než tři hodiny.

Wakeová upozorňuje na konkrétní příklad z praxe. Televizní stanice ABC chtěla pochopit, jak se tento problém týká jejích zaměstnanců. „Údaje z jejího interního průzkumu ukazují, jak závažným problémem se stali moderátoři, kteří mají zajistit bezpečnost diváků při přispívání do internetových diskusí.“

Většina z oslovených se přitom setkává s více než jedním typem tohoto negativního obsahu najednou. V průzkumu nebylo konkrétně definováno, co si moderátoři představují pod rasistickým, homofobním nebo misogynním obsahem, mohli tedy sami říct, co to pro ně představuje.

Globální problém

O problémech s duševním zdravím, kterým čelí moderátoři, se ví už několik let, zejména díky žalobám zaměstnanců Facebooku na svou firmu. Na soud se obrátila celá řada „adminů“, kteří mají na starost filtrování toho nejodpornějšího, co tato sociální síť nabízí.

V jednom případě ve Spojených státech skončil spor deseti tisíc moderátorů s Facebookem vyrovnáním. V jeho rámci jim musela společnost zaplatit 52 milionů dolarů na léčbu duševního zdraví. Podobný spor teď probíhá v Keni, kde 184 moderátorů najatých Facebookem žaluje společnost za špatné pracovní podmínky, včetně nedostatečné podpory duševního zdraví. Požadují odškodnění ve výši 1,6 miliardy dolarů.