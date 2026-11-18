Spojené státy po více než čtvrtstoletí ztratily status země bez výskytu spalniček. Rozhodla o tom Panamerická zdravotnická organizace (PAHO) kvůli tomu, že tato vysoce nakažlivá nemoc se po USA nepřerušeně šíří déle než rok.
Spojené státy status země prosté spalniček získaly v roce 2000, píše agentura DPA. Neznamenalo to, že se v nich spalničky vůbec nevyskytovaly, ale že v nich neexistoval dlouhodobý řetězec přenosu infekce. Také Mexiko a Bolívie už nejsou označovány za země bez výskytu spalniček. Kanada o tento status přišla před rokem.
Od začátku loňského roku se opakovaně na různých místech USA objevují ohniska nákazy. Americký úřad pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) od začátku letošního roku eviduje asi 5400 případů nákazy, což je více než dvojnásobek za celý loňský rok. Hlášeny jsou i případy úmrtí v souvislosti se spalničkami a jsou mezi nimi děti. Mezi nakaženými bylo v uplynulých dvou letech podle CDC více než sto těhotných a nejméně třináct novorozenců.
DPA píše, že odborníci šíření spalniček spojují především s nižší proočkovaností. Během šesti let se mezi dětmi ve školkovém věku míra proočkovanosti vakcínou MMR (spalničky, příušnice, zarděnky) snížila z 95,2 procenta na 92,4 procenta. V některých oblastech, zejména mezi konzervativními náboženskými komunitami, je tato míra ještě výrazně nižší, poznamenala agentura AFP. Aby se dlouhodobě zabránilo šíření spalniček, je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nutná nejméně 95procentní proočkovanost populace dvěma dávkami vakcíny.
Situace se jen tak nezlepší
Agentura AFP připomíná, že zdravotničtí odborníci obviňují amerického prezidenta Donalda Trumpa a ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho, který je známý svým skeptickým přístupem k očkování, že rozdmýchávají nedůvěru veřejnosti vůči vakcínám. Z případů onemocnění spalničkami nahlášených během letošního roku skoro všechny připadají na neočkované.
„Bude se to opakovat příští rok i další rok. A dokud nezvýšíme proočkovanost, bude se to opakovat dál,“ řekl agentuře AFP Paul Offit, americký pediatr, který se zaměřuje na infekční choroby.
Spalničky se zpočátku projevují horečkou, kašlem a bolestí hlavy, po několika dnech se vytvoří typická vyrážka. Po této nemoci mohou mít lidé oslabený imunitní systém rok i déle, a tak mohou být náchylnější k jiným infekcím. Lidé spalničkami obvykle onemocní jen jednou za život.