USA mají letos už dvakrát víc případů spalniček než za celý loňský rok


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, CDC

Spojené státy letos zaznamenaly nejvíce případů spalniček od roku 1991. Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvedlo, že potvrzených případů je už 5182, přičemž pouze osmnáct připadá na zahraniční návštěvníky USA. Pro srovnání – za celý minulý rok bylo v zemi evidováno 2289 případů.

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí letos zaznamenalo 43 nových ohnisek šíření a čtyři úmrtí, která s onemocněním spojuje. Podle agentury Reuters ale stát Pensylvánie už eviduje šest úmrtí a státy New York a Wisconsin hlásí po jedné oběti nemoci.

V roce 2000 byly spalničky ve Spojených státech díky očkování prohlášeny za vymýcené. V posledních letech ale pokles proočkovanosti populace a rostoucí nedůvěra části veřejnosti vůči zdravotnickým autoritám způsobily rázný návrat nemoci.

Ministr zdravotnictví Robert Kennedy mladší, který je známý svým skeptickým postojem k očkování a opakovaně šířil dezinformace o vakcíně proti spalničkám, tuto nedůvěru dále prohlubuje, napsala agentura AFP. V září ministr ujistil členy organizace brojící proti očkování Children's Health Defense (Obrana dětského zdraví), kterou založil, že mají spojence v Bílém domě.

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Epidemie neočkovaných

Podle údajů CDC 96 procent letošních případů nákazy představovali neočkovaní lidé či ti, u nichž se nevědělo, zda očkováni byli.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) patří spalničky pro člověka k nejinfekčnějším nemocem. Nákaza může způsobit komplikace jako zápal plic, zánět mozku a dehydrataci a také může oslabit obrannou paměť imunitního systému proti různým patogenům.

Nemoc se projevuje horečkou, rýmou a kašlem a typickou vyrážkou s malými skvrnami, které postupně tmavnou. Onemocnění lze předcházet kombinovanou vakcínou MMR, která je po dvou dávkách účinná z 97 procent.

Podle dat tuzemského Národního zdravotnického informačního portálu, jehož obsah garantuje ministerstvo zdravotnictví, bylo loni v Česku zaznamenáno čtyřicet případů.

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Robert Kennedy mladší

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