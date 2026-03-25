Sítě místo spánku. Studie zkoumala, jak se u dětí zvyšuje pravděpodobnost budoucí deprese


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, BMC Medicine, Guardian, ČTK, Imperial College London

V poslední době rychle přibývá výzkumů, které popisují, jaký vliv mají sociální sítě na děti. Další kamínek do mozaiky poznání tohoto jevu přinesla nová studie z Velké Británie, která naznačuje, proč vznikají po nadměrném užívání těchto médií duševní problémy.

Podle výzkumu psychologů z Imperial College v Londýně mají děti, které tráví na sociálních sítích více než tři hodiny denně, vyšší pravděpodobnost, že v pozdějším dospívání budou trpět depresemi a úzkostmi. A na rozdíl od jiných studií se u této vědci dobrali i k závěru o příčinách těchto depresí.

Pravděpodobně to podle nich souvisí s nedostatkem spánku, který způsobuje používání sociálních sítí pozdě v noci. Souvislost s depresemi je přitom výraznější u dívek než u chlapců. Výzkum vycházel z dlouhodobého výzkumu, který začal už roku 2014. Zapojilo se do něj 2350 školáků a školaček z londýnských škol.

Vědci z dotazníků zjistili, že děti, které trávily více než tři hodiny denně na sociálních sítích, měly později, už jako jako teenageři větší pravděpodobnost výskytu příznaků úzkosti a deprese ve srovnání s těmi, kteří trávili on-line denně pouze třicet minut. Délka doby strávená na sítích byla klíčová.

Opatření, která omezí vystavení dětí potenciálně škodlivému obsahu na internetu, jsou nezbytná a měla by být vítána, v současné době ale prostě neexistuje dostatek vědeckých důkazů, které by naznačovaly, že samotné používání sociálních sítí je pro děti škodlivé. Navzdory výzvám k úplnému zákazu pro osoby mladší 16 let zkrátka neexistují důkazy o tom, že by to vyřešilo všechny problémy, kterým děti čelí.
Mireille Toledano, Imperial College Londýn

Mladí lidé, kteří více používali sociální sítě, chodili spát později a celkově spali méně. Největší rozdíl byl u dní během školního týdne. „Naše analýza ukazuje jasný trend, pokud jde o množství času stráveného na sociálních sítích a dopady na duševní zdraví,“ uvedli autoři pro britský deník Guardian. „Děti, které používají aplikace sociálních sítí déle a až do pozdních večerních hodin, si tím možná zkracují spánek, který potřebují k zdravému fungování. Domníváme se, že to je hlavní důvod, proč v budoucnu pozorujeme trvalý dopad na jejich duševní zdraví.“

Než vědci studii zpracovali a vyhodnotili, její údaje bohužel zastaraly – užívání sociálních médií je v současné době zcela odlišné od roku 2014.

Téma pro celý svět

Téma možného zákazu nebo omezení sociálních sítí pro děti a (nebo) teenagery se široce řeší v celé řadě zemí – signálů, že toto prostředí má vzhledem ke své algoritmizaci na ně negativní dopady, totiž přibývá. První zemí, která přistoupila k radikálnímu řešení, jímž je úplný zákaz sítí pro mladistvé do šestnácti let, byla vloni Austrálie. Řada dalších států nyní čeká, jaké to přineslo výsledky.

Diskuze na toto téma se vede také v České republice, kde po regulaci volá současná vláda, která zdůrazňuje koordinovaný postoj napříč Evropou.

Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti
Ministr školství Robert Plaga (ANO)

„Sociální sítě jsou navrženy tak, aby maximalizovaly udržení pozornosti pomocí personalizovaného obsahu a nekonečného scrollování. V dospívání je toto chování obzvlášť problematické, protože adolescenti mají systémy odměny v mozku zvýšeně citlivé na sociální zpětnou vazbu, jako jsou lajky a komentáře,“ vysvětluje místopředseda Sekce dětské a dorostové psychiatrie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Michal Goetz, který je zároveň ředitelem Dětské psychiatrické nemocnice Opařany.

Podle něj časté kontrolování sítí mění funkční aktivitu mozku v oblastech odpovědných za emoce a regulaci impulzů. Dospívající tak čelí bezprecedentnímu nárůstu úzkostně-depresivních stavů, které jsou vyvolány nereálnými očekáváními a ztrátou skutečných sociálních interakcí.

Stanovisko této společnosti vydané 24. března pracuje se stejnými předpoklady jako britská studie – čas strávený u obrazovek se u dětí postupně prodlužuje, zároveň se jim zhoršuje spánek a postupně se stahují z reálného světa. „Pokud dítě ztrácí zájem o koníčky, izoluje se, špatně spí nebo mění stravovací návyky, může jít o důsledek on-line tlaku. V takovém případě neváhejte vyhledat odborníka,“ doplnila odborná společnost.

Odkaz na studii
NASA plánuje vybudovat základnu na Měsíci za dvacet miliard dolarů

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ruší plány na vybudování vesmírné stanice Lunar Gateway na oběžné dráze Měsíce. Místo toho využije její součásti k výstavbě základny na měsíčním povrchu. NASA plánuje uskutečnit projekt v hodnotě dvaceti miliard dolarů (422,5 miliardy korun) během následujících sedmi let, oznámil podle agentury Reuters šéf NASA Jared Isaacman.
před 13 hhodinami

Změny klimatu mohou českým zemědělcům pomoci, ukazuje výzkum. Nutná je ale příprava

Klimatická změna ovlivňuje zemědělství nejen lokálně změnou teplot a odlišným rozložením srážek ve vegetační sezoně v dané oblasti, ale také globálně, A to tím, jak se dopady regionálních změn promítají do mezinárodního obchodu a světových cen. Klimatická změna tak mění zažité výhody i nevýhody konkrétních oblastí, včetně Česka, ukazuje nová studie vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.
před 15 hhodinami

Ze sovětské ponorky ztroskotané u Norska stále uniká radiace

Reaktor ponorky Komsomolec, kterou v roce 1989 postihl požár a potopila se, pořád uvolňuje do okolního moře radioaktivní částice, popsali norští vědci, kteří vrak opakovaně studovali. Výsledky nejnovější studie vydali v březnu. Současně prokazuje, že to nepředstavuje pro okolní životní prostředí žádné riziko, hlavně díky tomu, jak dobře byla ponorka po havárii zajištěna.
před 16 hhodinami

V Kateřinské jeskyni v Moravském krasu měli ve středověku zřejmě dílnu penězokazci

Archeologové objevili v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady středověké penězokazecké dílny. Kovové pláty s otvory pocházejí z patnáctého století. Zajímavou lokalitu z pohledu archeologů letos přiblíží veřejnosti nové speciální prohlídky.
před 17 hhodinami

Vědci poprvé převezli antihmotu v dodávce

Vědcům z Evropské laboratoře pro fyziku částic (CERN) v Ženevě se jako prvním na světě podařilo převézt antihmotu v nákladním automobilu. Následně chtějí zjistit, jestli transport přestálo všech 92 antiprotonů.
před 17 hhodinami

Nově popsaný pavouk předstírá, že je zombie ovládnutá parazitickou houbou

Přírodovědci náhodou narazili v Jižní Americe na pozoruhodnou adaptaci jednoho druhu tamního pavouka. Ten předstírá nakažení smrtící parazitickou houbou, aby působil jako mrtvý.
před 20 hhodinami

Čína obkličuje druhou největší poušť světa zelenou zdí. Už zachytává oxid uhličitý

Číně se daří zalesňovat jednu ze svých největších pouští. Okraje Taklamakanu pomalu zarůstají stromy a keři, které už jsou místy tak husté, že pohlcují ze vzduchu oxid uhličitý. Konkrétní dopady popsala nová studie.
23. 3. 2026
