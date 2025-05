Půdní sucho sílí

Deště, které v posledních dvou měsících přicházely, dokázaly vždy sucho jenom krátkodobě zmírnit. Nejhorší situace je už několik týdnů v Kraji Vysočina, v sousední části jižních Čech, ve velké části Zlínského kraje, v Moravskoslezském kraji a také v celé oblasti Jeseníků a horního toku Moravy. Málo vody je také na jižní Moravě, ale v tomto případě je to v podstatě normální stav. Intenzitu sucha vědci určují jako poměr aktuální zásoby vody v půdě do jednoho metru a průměru za léta 1961 až 2015.

Ve značné části Česka prší podprůměrně už od začátku roku 2025. Horší situace je na Moravě, v Čechách je sucho slabší nebo žádné. Kromě sucha potrápí zemědělce až do poloviny příštího týden také možnost výskytu ranních mrazů či přízemních mrazíků, informuje Intersucho.

Silné bouřky a intenzivní déšť, před kterými varovali meteorologové před uplynulým víkendem, zasáhly jen malou část území a vodu do krajiny nevrátily: ve dvou třetinách republiky napršelo jen do pěti milimetrů vody. Navíc do soboty byly velmi vysoké teploty, takže se zvyšoval výpar a vegetace už nyní spotřebovává hodně vody pro svůj růst.

Kombinace sucha a mrazů je riziková

„Tento týden se příliš deště nečeká. Na většině území budou týdenní úhrny jen několik milimetrů nebo vůbec. Nejvíce srážek bude na jihozápadě republiky, tam může napršet i okolo patnácti milimetrů za týden. Maximální teploty mohou do středy překročit patnáct stupňů Celsia, poté se ještě mírně ochladí na maxima mezi dvanácti a čtrnácti stupni. Noční teploty začnou od středy padat pod pět stupňů a až do poloviny dalšího týdne se prakticky nevyhneme riziku spojeným s pozdními mrazy,“ uvedli tvůrci Intersucha.