Půda ročně uvolní víc oxidu uhličitého než fosilní paliva. V Česku k oteplování přispívají i holiny

„V lesích se oxid uhličitý uvolňuje ze stromů, rostlin, živočichů i z půdy, kde se nachází kořeny rostlin a žije v ní velké množství mikroorganismů, jako jsou bakterie a houby, které dýchají a uvolňují CO 2 . Jeden gram zdravé půdy může obsahovat až miliardu bakterií a až 200 metrů houbových vláken. Bakterie a houby rozkládají spadané listí a jehličí ze stromů. Tím z nich uvolňují živiny, které se tak vracejí zpět do koloběhu a můžou být využity třeba rostlinami. Dýchání půdy je proto velmi důležité pro správné fungování celé přírody,“ vysvětluje Eva Dařenová z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

Oxid uhličitý (CO 2 ) v přírodě vzniká v buňkách většiny organismů – včetně člověka – procesem buněčného dýchání. Organické uhlíkaté sloučeniny se rozkládají na CO 2 a vodu. Důležitá je ale hlavně energie, která se uvolní při štěpení chemických vazeb, a organismus ji pak využije pro své potřeby, jako jsou tvorba a transport potřebných sloučenin, růst či pohyb. Nebo pro čtení tohoto článku.

Tyto emise CO 2 z půdy podle ní představují zpravidla více než polovinu oxidu uhličitého uvolněného z lesního ekosystému: Z půdy se celosvětově uvolní několikanásobně víc CO 2 než z fosilních paliv. Na rozdíl od fosilních paliv ovšem půda funguje i jako úložiště CO 2 . Rostliny jej vážou z atmosféry fotosyntézou a vytvářejí z něj organické sloučeniny. Ty se pak mohou do půdy dostat přímo rostlinnou cestou pomocí transportních pletiv nebo formou opadu a jiných odumřelých částí rostlin, říká expertka, která se specializuje právě na pochopení těchto složitých procesů.

Půda je podle ní tedy něco jako „bankovní účet“ s příjmy, které představují procesy související s ukládáním CO 2 v půdě, a s výdaji, které představují rozklad organických sloučenin a emise CO 2 do atmosféry. Pokud je takový účet stabilní a příjmy a výdaje jsou v rovnováze (nebo příjmy mírně převyšují nad výdaji), je všechno v pořádku. Problém ale nastane, když jsou výdaje vyšší než příjmy. A to se stane právě při zmíněném vykácení lesa.

Po kácení víc slunce i CO 2

Když se vykácí les, tak se logicky příjem oxidu uhličitého fotosyntézou značně sníží, protože zmizí zelené stromy a les tak nemá tento plyn čím pohlcovat. Podle Dařenové to má dalekosáhlé důsledky na celý ekosystém.