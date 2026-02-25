Projekt Akademie věd má zajistit peníze výzkumu a vynálezy veřejnosti


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AV ČR

Nově vznikající dceřiná akciová společnost Akademie věd ČR (AV ČR) má za cíl propojit výzkum s investory. Společnost je plně v rukou ústavů AV ČR, oznámil předseda Akademie Radomír Pánek. Základem bude inkubační program, který propojí vědecké týmy se strategickými partnery. Program je zaměřen na komplexní přípravu vzniku nových start-upů.

Údolím smrti se ve vědeckém výzkumu označuje fáze mezi zajímavým objevem a tím, že se výsledek dostane do praxe. Čeští vědci s tím často mají problém, spousta akademických nápadů se k lidem nikdy nedostane nebo přijde příliš pozdě. Akademie věd se to novým projektem pokouší změnit a pomoci vědcům, aby se na cestu Údolím smrti vůbec nemuseli vydat a aby se výsledky jejich výzkumů využívaly v praxi. Má na tom podle nich vydělat celá společnost.

Dlouhodobě intenzivně hledáme cesty, jak naše vědecké výsledky prakticky využít. Vznik akciové společnosti ve stoprocentním vlastnictví Akademie věd ČR umožní profesionalizovat zakládání spin-off společností, které využívají naše výsledky a propojí je s podnikateli a investory.
Radomír Pánek, předseda Akademie věd ČR

„Výzkum je fundamentálním základem pro budoucí růst Česka a naší povinností je připravit podmínky pro podnikatele, ale i výzkumníky,“ řekl na tiskové konferenci vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který je současně předsedou Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Společnost povede Martin Smekal, který je vedoucím Centra transferu AV ČR.

Dostat se k soukromým penězům

Výhodou nové společnosti je, že Akademie a její ústavy by se díky této změně mohly dostat k více penězům ze soukromých zdrojů. „Akademie věd má omezené finanční prostředky na podporu transferu vědy do praxe, které na větší testy, rozjezd firem, zkrátka pokročilejší fázi transferu nestačí,“ připouští Ilona Müllerová, místopředsedkyně AV ČR, která se právě transferům věnuje.

Český výzkum zaostává a bude to ještě horší, obávají se vědci škrtů
Ilustrační foto

Akademie věd má v návrhu rozpočtu na rok 2026 navýšené příjmy o 1,5 procenta, takže by měla získat více prostředků než dříve. Inflace se ale pohybuje kolem 2,1 procenta, takže ve skutečnosti musí instituce šetřit. Podle analýzy Daniela Münicha v časopise Věda výzkum letos porostou mzdy o 6,2 procenta, což znamená, že s ohledem na vysoký růst mezd v ekonomice bude pokles platové atraktivnosti výzkumného sektoru ještě horší. Ve vědě je navíc podle Münicha problém v tom, že dominantní podíl financí jde právě na platy.

Akademie věd v posledních deseti letech založila deset spin-offů, dvanáct start-upů a další jsou ve fázi přípravy. Ústavy prodaly řadu licencí ve fyzikálních, technických, biomedicínských či chemických oborech. Příjem z aplikovaného výzkumu a spolupráce tvoří čím dál tím větší část rozpočtu řady pracovišť Akademie věd.

Výběr redakce

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

Ceny nemovitostí loni vzrostly průměrně o dvanáct procent

09:26Aktualizovánopřed 6 mminutami
EK začala prověřovat řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

EK začala prověřovat řešení Babišova střetu zájmů, píší Seznam Zprávy

před 15 mminutami
Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

13:32Aktualizovánopřed 55 mminutami
Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

Švýcarsko vyplatí obětem požáru v Crans-Montaně v přepočtu přes milion korun

před 1 hhodinou
Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

Pochod studentů proti nástupu komunismu k moci připomenula pieta u Hradu

před 1 hhodinou
Bomby zabíjely na Ukrajině, Rusko hlásí mrtvé po útoku na chemičku

Bomby zabíjely na Ukrajině, Rusko hlásí mrtvé po útoku na chemičku

09:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci

Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci

před 3 hhodinami
Pád betonového přístřešku nad vchodem úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

Pád betonového přístřešku nad vchodem úřadu zabil ve slovenském Komárnu člověka

12:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Projekt Akademie věd má zajistit peníze výzkumu a vynálezy veřejnosti

Nově vznikající dceřiná akciová společnost Akademie věd ČR (AV ČR) má za cíl propojit výzkum s investory. Společnost je plně v rukou ústavů AV ČR, oznámil předseda Akademie Radomír Pánek. Základem bude inkubační program, který propojí vědecké týmy se strategickými partnery. Program je zaměřen na komplexní přípravu vzniku nových start-upů.
před 1 hhodinou

Roje AI mohou rozvrátit demokracie, varují výzkumníci

Schopnosti umělých inteligencí (AI) mohou být rizikem mnoha různými způsoby. Na novou hrozbu pro samotnou podstatu demokracie teď upozornila skupina německých vědců. Roje AI agentů by mohly zaplavit komunikační platformy a cíleně měnit náladu v zasažených zemích, tvrdí výzkumníci v rozhovoru pro ČT24.
před 3 hhodinami

Čínské AI modely vykradly ty americké, zlobí se firma

Umělé inteligence (AI) vznikly mnohdy na základě toho, že jejich provozovatelé je trénovali na nelegálně získaných datech. Tato praktika funguje dál a cílí na samotné modely AI. Vývojáři společnosti Anthropic tento týden upozornili, že tři čínské společnosti zabývající se umělou inteligencí „nelegálně získaly“ schopnosti modelu Claude. Ten je považovaný za jednu z nejvyspělejších AI současnosti.
před 6 hhodinami

Přichází jaro v zimě. Teploty se mohou přiblížit osmnácti stupňům

Po týdnech, kdy člověk na obloze nezahlédl Slunce a z nebe padal sníh nebo déšť, se počasí nad Evropou v posledním únorovém týdnu dramaticky mění. Velká část kontinentu už zažívá nebo zažije teplotně výrazně nadprůměrné dny a také velkou oblačnost v mnoha oblastech vystřídá slunečnější ráz počasí. V některých oblastech teplota letos poprvé dokonce dosáhne nebo přesáhne hranici dvaceti stupňů. Závěr klimatologické zimy tak přinese poměrně výraznou ochutnávku pravého jara.
před 8 hhodinami

Vědci se domnívají, že našli prastarého předchůdce písma

První písmo podle učebnic dějepisu vzniklo na Blízkém východě, někdy kolem roku 3400 před naším letopočtem. Němečtí vědci ze Saarlandské univerzity teď ale tvrdí, že našli důkazy o tom, že historie písma je mnohem, mnohem starší. Možná dokonce o desítky tisíc let.
včera v 14:25

USA se na Trumpův pokyn vrací ke glyfosátu. Ministr Kennedy otočil

Prezident Donald Trump minulý týden vydal exekutivní příkaz, kterým se rozhodl podpořit domácí produkci fosforu a herbicidu glyfosátu. Chemikálii řada organizací viní z negativních dopadů na lidské zdraví, i kvůli možnému riziku rakoviny. Aktivně proti ní v minulosti vystupoval i současný ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší. Ve vládním angažmá otočil s tím, že na glyfosátu je závislé americké zemědělství.
včera v 12:24

Bouba a kiki fungují i u kuřat. Vědci boří jeden z pilířů jazykovědy

Nový výzkum italských psychologů zjistil, že jedno z univerzálních pravidel v lidském jazyce zřejmě nemá nic společného s řečí. Funguje totiž také u kuřat, která od lidí dělí tři sta milionů let evoluce.
včera v 10:55

Před 70 lety padla Stalinova modla. Pomohl k tomu ze záhrobí i Lenin

Takzvaná „Fronta na maso“ – monumentální Stalinův pomník na pražské Letné – stál na místě necelý rok, když se nad jeho existencí už začaly stahovat mraky. Před 70 lety totiž začal XX. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu. Tehdejší první tajemník Nikita Chruščov na něm poprvé veřejně odsoudil Stalinovy zločiny a vytváření jeho kultu osobnosti. Projev byl tajný, brzo se ale dostal do světa. A Stalinova sláva začala uvadat. Příslib společenského uvolnění ale Sověti následně rázně utnuli.
včera v 07:00
Načítání...