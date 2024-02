Před dvěma sty lety vědci popsali prvního dinosaura. Věřili, že nepřežil potopu světa

Je to chvíle značící oficiální určení prvního dinosaura, ačkoliv toto slovo vzniklo až později, ve 40. letech 19. století, píše agentura Reuters. „Tím začala naše fascinace dinosaury,“ dodává paleontolog z Edinburské univerzity Steve Brusatte. Bucklandovo oznámení odstartovalo fosilní horečku a lidé v Anglii i jinde začali pátrat po obřích kostech.

Původní představa o vzhledu megalosaura ze 30. let 19. století

Dinosaurománie

V uplynulých 200 letech věda o dinosaurech vzkvétala a díky ní nyní můžeme nahlédnout do života těchto bytostí, zjistit, jak žily, jak se vyvíjely a co se stalo jejich zkázou. Dinosauři obývali naši planetu v období druhohor, přibližně před 231 až 66 miliony let. Jejich ptačí potomci tu jsou dodnes.