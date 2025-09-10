Ve světě má letos poprvé více dětí ve věku od pěti do devatenácti let obezitu než podváhu, uvádí zpráva, kterou zveřejnil Dětský fond OSN (UNICEF). Za nárůstem podílu obézních dětí vidí UNICEF rozšíření spotřeby nezdravých potravin. Státy proto vyzývá, aby přijaly opatření na omezení jejich spotřeby.
Poprvé v dějinách je víc dětí obézních než podvyživených
Podle údajů UNICEF je letos obézních 9,4 procenta dětí ve věku od pěti do devatenácti let. Ve stejné věkové kategorii trpí podváhou 9,2 procenta dětí. Zatímco od roku 2000 se podíl obézních dětí ztrojnásobil, u podváhy klesl o zhruba čtyři procentní body. „Obezita nyní převažuje nad podváhou ve všech světových regionech s výjimkou subsaharské Afriky a Jižní Asie,“ uvedl UNICEF.
Zpráva poukazuje na to, že nárůst podílu obézních dětí se nově výrazněji týká i chudších zemí. Podle UNICEF k trendu přispívá to, že se děti ocitají v „nezdravém potravinovém prostředí“, ve kterém jsou hojně zastoupené vysoce zpracované potraviny a jídla rychlého občerstvení. Část zemí pak řeší problémy jak s podvýživou dětí, tak s jejich obezitou.
Kde je nejhůř
Podle výsledků má nejvyšší úroveň obezity několik tichomořských ostrovních zemí: 38 procent dětí ve věku pět až devatenáct let na Niue, 37 procent na Cookových ostrovech a 33 procent na Nauru. Tato čísla se od roku 2000 zdvojnásobila, podle expertů jsou do značné míry způsobena přechodem od tradiční stravy k levným, energeticky vydatným dováženým potravinám.
Mezitím mnoho zemí s vysokými příjmy nadále vykazuje vysokou míru obezity, například 27 procent dětí ve věku pět až devatenáct let v Chile trpí obezitou, 21 procent v USA a 21 procent ve Spojených arabských emirátech.
„Když mluvíme o nevhodné výživě, nemluvíme již pouze o podvyživených dětech,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell. „Obezita je rostoucí problém, který může mít dopad na zdraví a vývoj dětí. Ultra zpracované potraviny stále více nahrazují ovoce, zeleninu a bílkoviny v době, kdy výživa hraje klíčovou roli v růstu, kognitivním vývoji a duševním zdraví dětí.“
Podvýživa podle UNICEF stále zůstává významným problémem u dětí do pěti let ve většině zemí s nízkými a středními příjmy, nadváha a obezita naopak rostou u dětí školního věku a adolescentů. Podle nejnovějších dostupných údajů má nadváhu jedno z pěti dětí a adolescentů ve věku pět až devatenáct let na celém světě, což představuje 391 milionů lidí, přičemž velká část z nich je nyní klasifikována jako obézní.
Řešení je na státech
Nárůst dětské obezity může podle Dětského fondu OSN v budoucnosti představovat větší zátěž pro zdravotnictví. Organizace proto vyzývá státy, aby zavedly opatření, která by mohla pomoci podíl dětí s obezitou a nadváhou snížit. Jako příklad UNICEF uvádí Mexiko, kde úřady nechaly nedávno zakázat prodej některých nezdravých potravin a slazených nápojů ve veřejných školách.
„Naléhavě potřebujeme politiky, které by podpořily přístup rodičů a pečovatelů k výživnému a zdravému jídlu pro děti,“ uvedla výkonná ředitelka Dětského fondu OSN Catherine Russellová.