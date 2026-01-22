Ochránci poprvé zaznamenali vlka v Moravském krasu


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ochránci přírody v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast.

Několik vlků se dlouhodobě vyskytuje na pomezí Blanenska a Prostějovska. Kromě nich se v oblasti pohybuje jeden či dva jedinci, z nichž jeden přišel i do Moravského krasu. Vyplývá to z cíleného mapování, které zahrnuje terénní pochůzky i využití fotopastí.

Právě jedna z nich zaznamenala nedávno průchod vlka v lese v severní části CHKO. Podle mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Karolíny Šůlové tak jde o první jednoznačně doložené pozorování vlka v Moravském krasu.

Vlk zaznamenaný v Moravském krasu
Zdroj: AOPK/Jana Dvořáková

„Informaci o vlcích v této oblasti máme od roku 2024, donedávna ale chybělo jednoznačné potvrzení výskytu vlka přímo z CHKO Moravský kras. To se ale nyní díky intenzivnímu mapování a zapojení stráže přírody změnilo,“ uvedl Antonín Krása z AOPK.

Vlci na Moravě neškodí

Vlci se do české a moravské přírody přirozeně vrací zhruba posledních deset let. Během té doby postupně osídlili většinu území a nakonec se objevují i na jižní Moravě. Intenzivní průzkum zaměřený na vlky se v Moravském krasu a jeho okolí pokračuje druhým rokem.

„Důležité je podotknout, že v celém sledovaném území nedošlo za celou dobu prokázaného výskytu vlků k žádnému útoku na chovaná hospodářská zvířata ani k žádnému nestandardnímu chování. Většina vlků zde žije skrytě, byť existuje i několik nahrávek od veřejnosti. Postupně začínáme informovat jednotlivé chovatele, ale i vedení obcí, aby věděli, jaká opatření provádět k ochraně svých stád,“ uvedl Krása. Všechny potřebné informace je možné najít i na webu www.navratvlku.cz.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je víc než 1100 jeskyní, pro veřejnost je přístupných pět z nich.

Počet škod způsobených vlky klesá
Ilustrační foto

