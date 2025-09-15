Kniha nebo mobil držený na celou délku paže, mhouření na písmenka, která člověk ještě nedávno viděl dobře. Presbyopií neboli dalekozrakostí trpí mnoho lidí. Dříve se tomuto jevu říkalo stařecká vetchozrakost, ale dnes se objevuje často už po čtyřicítce. Je řešitelný brýlemi, čočkami nebo operací, ale evropští vědci teď přišli s novým řešením.
Nové oční kapky by mohly nahradit brýle i operace
Na konferenci očních specialistů v Kodani představili kapky, které v testech na dobrovolnících už prokázaly svou účinnost. Stačí je brát dvakrát denně a výsledkem je doslova očividné zlepšení – a to po celé dva roky testů.
Léčba by mohla podle autorů představovat bezpečnou a účinnou alternativu pro pacienty, kteří chtějí obstojně vidět, ale nechtějí nosit brýle nebo se bojí chirurgického zákroku.
Dokonalost zatím kazí vedlejší účinky
Kapky obsahují pilokarpin, lék, který zužuje zornice a stahuje sval, který řídí tvar oční čočky, aby bylo možné zaostřit na objekty v různých vzdálenostech, a diklofenak, nesteroidní protizánětlivý lék (NSAID), který snižuje zánětlivost.
Klinická studie probíhala v Argentině, kde se do ní zapojilo 766 osob. Používaly kapky dvakrát denně – po probuzení a znovu asi o šest hodin později. Při nejsilnější koncentraci bylo výrazné zlepšení viditelné u 84 procent pacientů. A alespoň částečného zlepšení dosáhli lékaři s těmito kapičkami u 99 procent pacientů.
Výsledky naznačují, že terapie „nabízí bezpečnou, účinnou a dobře snášenou alternativu k tradiční léčbě presbyopie“, uvedli autoři procedury.
Připouští ale také, že zatím není tato metoda dokonalá – jsou s ní spojené i vedlejší účinky, nejčastěji v podobě rozmazaného vidění, podráždění při podání kapek a bolesti hlavy.
„Než bude možné tuto léčbu široce doporučovat, je třeba provést rozsáhlejší, dlouhodobé, multicentrické studie, které potvrdí její bezpečnost a účinnost,“ dodávají vědci s tím, že tyto experimenty budou pokračovat.