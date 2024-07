S vylepšením značení v nemocnicích pomáhá výzkum se speciálními brýlemi

Podle výzkumů bloudí v nemocnicích každý druhý pacient, který do zdravotnického zařízení dorazí. Na cestu se pak často musí vyptávat personálu. Vědci z Masarykovy univerzity připravují manuál, kterým by se v budoucnu mohly nemocnice při tvorbě značení řídit. V zařízeních, která se do projektu zapojila, mapují, kde je problém se značením největší. Používají k tomu speciální brýle s kamerou.