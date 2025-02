Genová terapie poprvé zlepšila zrak téměř slepým dětem

před 1 h hodinou | Zdroj: The Lancet

Nakonec ještě londýnští lékaři provedli test na lidských organoidech. Jedná se v podstatě o zmenšené a zjednodušené verze lidských nebo zvířecích orgánů, které se dají v laboratořích vypěstovat z kmenových buněk. Organoidy mohou napodobovat ve velmi primitivní formě mnoho lidských orgánů. Dají se díky tomu využívat například na testování dopadů některých léků –⁠ tento přístup vnesl revoluci například do léčby rakoviny.

Léčba probíhá tak, že se genový lék podává dětem injekčně do obou očí. Před aplikací látky všechny čtyři děti ve věku jednoho až tří let dokázaly vnímat pouze světlo, po jejím skončení i tvary. Není to úplný návrat zraku, ale jedná se o významný pokrok, který zlepšuje kvalitu života a současně nabízí naději na další zlepšení.

Vědci nenašli ani po více než třech letech, po které děti sledovali, žádné negativní dopady léčby. V kontrolní skupině, která lék nedostala, se zrak všech dětí výrazně zhoršil, nebo o něj dokonce (a to častěji) úplně přišly.

Autoři studie, která vyšla v odborném časopise The Lancet, tvrdí, že na základě tohoto výzkumu by se měl lék začít podávat všem dětem s tímto vzácným onemocněním.