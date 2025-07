Někteří vědci „hackují“ AI pro lepší recenze studií

Slavná sci-fi kniha Duna ( nedávno úspěšně zfilmovaná ) popisuje politiku jako „plány v plánech jiných plánů“. Toto rčení by se dalo upravit na popis problémů současné vědy: „podvody v podvodech jiných podvodů“.

Práci si ulehčují i recenzenti

Sám o sobě by to neměl být velký problém – tyto triky, jimiž si někteří vědci ulehčují práci, by totiž měl odhalit recenzent, který problém popíše a vyzve autora k nápravě. Ale právě tady se objevuje druhá vrstva problémů: od začátku letošního roku totiž přibývá podezření vědců z celého světa, že recenzní řízení už také tak úplně nemusí mít v rukou skuteční lidé.

Celá řada autorů, kteří četli posudky na své studie od údajných lidských recenzentů, si v nich totiž všimla frází, jež jsou typické právě jazyk umělých inteligencí. A někteří dokonce zaznamenali věty, které AI napsaly nepochybně. Například biochemik Timothée Poisot z Montrealské univerzity popsal, že v jednom posudku na svou studii našel větu „zde je revidovaná verze vašeho posudku s lepší srozumitelností“, což je klasická ukázka výstupu AI , jako je například ChatGPT.