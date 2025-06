Lže i vydírá. Umělá inteligence se učí nové triky

A model ChatGPT o1 od společnosti OpenAI se zase pokusil stáhnout sám sebe na externí servery. A když byl přistižen při činu, program to popřel. Obě tyto události se sice staly při kontrolovaných experimentech, ale naznačují, že moderní modely umělých inteligencí jsou jednání, které se pokládá za neetické, schopné a jsou ochotné se ho dopustit, když je to pro ně výhodné.

Ve Spojených státech administrativa prezidenta Donalda Trumpa nejeví o regulaci AI velký zájem a Kongres může dokonce zakázat státům vytvářet vlastní pravidla pro kontrolu umělých inteligencí. Podle expertů oslovených AP tato problematika bude stále více vystupovat do popředí s tím, jak se budou rozšiřovat takzvaní „AI agenti“, jak se označují autonomní nástroje, které by měly být schopné vykonávat složité úkoly podobně dobře jako lidé, nebo ještě lépe.

Dalším problémem je, že současné předpisy nejsou pro tyto nové druhy problémů navržené. Například právní předpisy Evropské unie týkající se umělé inteligence se zaměřují hlavně na to, jak lidé používají modely umělé inteligence, nikoliv na to, jak zabránit nesprávnému chování samotných modelů.

Podle analýz, jež se těmto situacím zatím věnovaly, znepokojivé chování výrazně přesahuje typické a dobře známé halucinace umělé inteligence nebo prosté chyby. Hobbhahn pro AP uvedl, že AI se takto chovají v testech často, nejde tedy o žádné výmysly, jimiž by se vědci snažili děsit veřejnost. „Nejde jen o halucinace. Jde o velmi strategický druh podvodu,“ dodal. Problém je podle něj o to větší, že výzkumné organizace nemají pro tento druh analýz vzhledem k jejich složitosti dostatek prostředků.

Vědci nemají žádné zázračné řešení tohoto problému. Někteří navrhují, aby vznikly úplně nové vědecké obory, které by studovaly procesy, jak vlastně AI uvažují a jak dospívají k výsledkům, které lidem předkládají. Problémem zůstává, že tento obor by neměl přímé ekonomické využití, takže stále zůstává otázka, kde na to vzít.

K financování výzkumů by nicméně mohly vést přirozené obavy lidí z umělých inteligencí. Pak by pro velké společnosti mohlo být smysluplné dávat do takových studií více peněz. Obavy z nepřijatí draze vyvíjených modelů veřejností by jinak mohly bránit jejich širšímu uplatnění.

Profesor Goldstein si myslí, že je to málo. Lepší by podle něj mohly být radikálnější cesty. A to včetně využití žalob, jež by nutily vývojáře AI k tomu nést plnou odpovědnost za případné škody, které způsobí – například i při nevhodném použití uživatelem.