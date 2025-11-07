Největší objevená pavučina světa má přes sto metrů čtverečních


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24, Subterranean Biology

Dva druhy pavouků společně utkaly obří pavučinu, která je skrytá v útrobách balkánské jeskyně. Unikátní ekosystém tvořený dvěma druhy predátorů a jedním druhem kořisti popsal mezinárodní tým přírodovědců, samotnou pavučinu ale našli čeští speleologové.

Vědci objevili zřejmě největší pavučinu na světě. Jedná se obrovskou podzemní strukturu, která má rozlohu přes 100 metrů čtverečních a sílu až deset centimetrů. Nachází se v jeskyni na hranici Albánie a Řecka a jako první na ni narazili čeští speleologové z České speleologické společnosti. Když ji roku 2022 objevili, netušili ještě, na jak unikátní nález narazili. Vyprávěli o ní i v pořadu Hyde Park Civilizace.

Objev na místo přivedl experty na pavouky, kteří obří pavučinu prozkoumali detailněji a zjistili, jak zajímavá je.

Vícevrstvá pavučina podél stěny poblíž vchodu do jeskyně je totiž domovem kolonie přibližně 69 tisíc pavouků druhu pokoutník domácí a 42 tisíc pavouků druhu pavučenka trnohřbetá. Podle nové studie jde nejen o největší pavučinu na světě, ale pravděpodobně také o první zdokumentovaný případ koloniálního vytváření pavučin u obou druhů.

Pavoučí megaměsto je poháněné sírou

Toto pavoučí megaměsto vědci zkoumali víc než dva roky při opakovaných expedicích do extrémního prostředí sírových jeskyní.

Tým identifikoval oba druhy pomocí DNA testů a studia jejich morfologie. Oba druhy jsou obvykle samotářské, takže jejich společné soužití v kolonii bylo velkým překvapením, jak teď vědci popsali v odborném časopise Subterranean Biology.

Aby odhadli velikost kolonie, autoři studie spočítali jednotlivé trychtýřovité sítě v náhodných sekcích a extrapolovali tak hustotu útvaru. Po změření délky a šířky části stěny pokryté sítí vypočítali plochu na 106 metrů čtverečních.

Vědci také chtěli zjistit, jak pavouci přežívají a co je příčinou jejich výjimečného koloniálního chování. Sírové jeskyně jsou jedinečným a drsným životním prostředím, protože v nich úplně chybí sluneční světlo, ale naopak je v nich vysoká koncentrace toxického plynu sirovodíku.

Česká expedice objevila největší podzemní termální jezero světa
Podzemní jezero Neuron v Albánii

Pomocí analýzy stabilních izotopů, běžného nástroje v ekologii pro mapování potravních řetězců, tým zjistil, že pavouci se neživí hmyzem, který přilétá zvenčí jeskyně. Místo toho je celý potravní řetězec poháněn mikroorganismy oxidujícími síru, kterým se daří v jeskynním systému, a ty se pak stávají přímo v jeskyni žijícími muchničkami, což je hmyz podobný komárům, který ale nesaje krev.

Muchničky se zde líhnou ve vodě a snadno se zachytávají do pavučin, takže jejich obyvatelům poskytují natolik bohatý a pravidelný zdroj energie, že se tu mohou pavouci extrémně množit. Navíc zde chybí větší predátoři, kteří by je ohrožovali jako venku.

Geneticky izolovaná pavoučí civilizace

Dalším klíčovým objevem bylo, že pavouci žijící v jeskyni se geneticky liší od stejného druhu žijícího těsně mimo ni. To naznačuje, že se zde izolovali tím, jak dokonale se přizpůsobili jedinečnému prostředí jeskyně. Vědci si myslí, že kombinace této genetické izolace a jejich zdroje potravy je hlavním důvodem, proč si tito typicky samotářští pavouci vyvinuli během tisíců generací jejich unikátní koloniální chování.

„Naše studie odhalila jedinečný případ koloniálnosti u tohoto kosmopolitního pavouka, pravděpodobně způsobený hojností zdrojů v sírové jeskyni, a poskytují nové poznatky o adaptaci povrchových druhů v takových podzemních habitatech,“ zakončují svou studii autoři.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

Tajfun si ve Vietnamu vyžádal pět životů, na Filipínách už 188

08:54Aktualizovánopřed 9 mminutami
Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

Babiš se schází s některými kandidáty na ministry

08:50Aktualizovánopřed 21 mminutami
Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

před 1 hhodinou
Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

Ukrajinští uprchlíci se v Německu dobře integrují, zaplňují i nedostatkové profese

před 3 hhodinami
Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší

před 4 hhodinami
Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

Od ledna se mění zbraňové předpisy, zájem o zbrojní průkazy je enormní

před 4 hhodinami
Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

Na letišti v Hradci Králové stojí osm let ruské letadlo. Nikdo o něj nestojí

před 5 hhodinami
Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

Kazachstán se připojí k Abrahámovským dohodám, oznámil Trump

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Největší objevená pavučina světa má přes sto metrů čtverečních

Dva druhy pavouků společně utkaly obří pavučinu, která je skrytá v útrobách balkánské jeskyně. Unikátní ekosystém tvořený dvěma druhy predátorů a jedním druhem kořisti popsal mezinárodní tým přírodovědců, samotnou pavučinu ale našli čeští speleologové.
před 7 mminutami

AI videa zvířat škodí vnímání přírody, varují vědci

Vědci upozorňují na nebezpečí věrohodných videí vytvářených pomocí umělé inteligence, která zobrazují divoká zvířata. Jejich sledování může u dospělých, ale zejména u dětí zhoršit vztah k opravdové přírodě.
před 48 mminutami

Datli při bušení do dřeva hekají jako tenisté, aby se udrželi na stromě

Slyšet hekat datla je nemožné. Tyto zvuky přehlušuje bušení do kmene stromu, které může být hlasitější než pneumatické kladivo. Vědci teď popsali, jak je možné, že tito ptáci mohou udeřit až třicetkrát za jedinou sekundu.
před 17 hhodinami

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

Řada minulých let patřila k těm nejteplejším za dobu, co se provádí měření. Série výjimečných teplot pokračovala i v roce 2025, který bude podle zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu globálního klimatu druhým nebo třetím nejteplejším rokem v historii.
před 19 hhodinami

750 milionů na českou vědu. Tři týmy získaly prestižní evropské granty

Překonat genetickou poruchu vedoucí k vážným onemocněním, zkoumat vztah systému politických stran a společenských konfliktů na Blízkém východě a v severní Africe a zjistit, co se stalo s Evropou po pádu Římské říše. To jsou cíle ERC Synergy grantů, které 6. listopadu získaly tři týmy z České republiky. Každý grant získal podporu zhruba dvou set padesáti milionů korun na šest let.
před 20 hhodinami

Při průzkumu D55 u Přerova našli archeologové pozůstatky pravěkých vesnic

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až sedm tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes tři sta archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby, informoval Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.
před 21 hhodinami

Čeští vědci vylepšili nanomotor. Je to důležitý krok k molekulárním strojům

Čeští vědci udělali další krok v cestě k plně autonomním strojům velkým jako pouhé molekuly.
před 22 hhodinami

AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

Multimiliardový reklamní model, na němž stojí ekonomika internetu, by se mohl rozpadnout kvůli rozmachu generativní umělé inteligence (AI) a takzvaných velkých jazykových modelů (LLM), jako je například ChatGPT. Na konferenci o AI pořádané deníkem Financial Times před tím varoval Tim Berners-Lee, tvůrce systému World Wide Web (WWW), na němž stojí internet.
před 23 hhodinami
Načítání...