Nejslavnější mešita v ohrožení. Hagia Sofia nemusí další zemětřesení zvládnout

Po patnácti stoletích existence je slavný svatostánek Hagia Sofia stojící v Turecku v problémech. Přestože stavba prochází rekonstrukcí, nemusí to stačit na to, aby přežila další silné otřesy, které Istanbul podle vědců čekají.

Podle Ortaylı by se měly zastavit i náboženské obřady v mešitě. „Pokud se chcete modlit, jděte do Süleymaniye nebo do Modré mešity. Hagia Sofia není stavebně bezpečná pro jakékoli využití – náboženské ani turistické,“ tvrdí historik.

Tato kritika působí v současném Turecku kontroverzně. Hagia Sofia se totiž stala od začátku dvacátého století muzeem, přičemž v mešitu se zpět proměnila až v červenci 2020, a to na základě dekretu prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Tehdy to vyvolalo odpor některých křesťanů, znepokojení vyjádřil i papež František.

A v minulosti už ji otřesy opravdu poškodily. Její kopule se zřítila při zemětřesení v roce 558 a budova byla poškozena i při dalších otřesech, které město od té doby zasáhly. Hlavním cílem obnovy by tedy mělo být „posílení budovy proti příštímu velkému zemětřesení“, aby starobylá stavba „přežila událost s co nejmenšími škodami“, uvedl pro France24 Ahmet Gulec, člen vědeckého výboru, který na tento projekt dohlíží.

Archeolog a odborník na kulturní dědictví Nezih Başgelen pro Anatolian Archeology uvedl, že k mešitě by se mělo přistupovat jako ke starému pacientovi. Jedná se podle něj o umělecké a kulturní dílo „singulariter in mundo“ – tedy jediné svého druhu na světě.

Başgelen zdůrazňuje, že klíčové by mělo být ochránit mozaiku – a to přesto, že nejde o umění islámu, ale o mistrovské dílo středověkého křesťanského umění. „Celá budova – uvnitř i zvenčí – by měla být pod nepřetržitým dohledem. Rozhodnutí o stavbě by měla být transparentní a otevřená veřejné i mezinárodní kontrole,“ nabádá vědec.