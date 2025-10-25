Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, The Astronomical Journal, Pennsylvania State University

Astronomové oznámili, že mají důkazy o existenci velké pevné planety, která by mohla mít na svém povrchu vodu. Leží totiž v takzvané obyvatelné zóně své hvězdy, uvedli vědci.

Jeden z nejlepších kandidátů na obyvatelný svět se nachází jen dvacet světelných let od Země. Planetu, která dostala jméno GJ 251, objevili s pomocí nových přístrojů astronomové z americké univerzity Penn State. Označili ji jako „superzemi“.

Tento termín se používá tehdy, když má planeta vhodné podmínky pro možnou existenci života. A to u GJ 251 platí bez větších pochyb: je asi čtyřikrát hmotnější než Země a s vysokou pravděpodobností má pevný, skalnatý povrch.

První česká exoplaneta se jmenuje Makropulos, její hvězda Absolutno. Jména lidé vybírali v anketě
Vizualizace exoplanety

„Hledáme tyto typy planet, protože představují naši nejlepší šanci na nalezení života jinde,“ uvedl spoluautor výzkumu Suvrath Mahadevan, který na Penn State učí astronomii. „Tato exoplaneta se nachází v obyvatelné zóně, ve správné vzdálenosti od své hvězdy na to, aby na jejím povrchu mohla existovat kapalná voda, pokud má správnou atmosféru.“

Dvacet let trvající pátrání

Vědci pátrají ve vesmíru hlavně po planetách, které mohou mít na povrchu vodu: podle poznatků chemie je právě voda spojená se všemi známými formami života a bez ní si vědci neumí představit jeho existenci. Právě tímto směrem tedy astronomové pátrají, vyvíjejí k tomu speciální přístroje a analytické modely.

Země je planeta života, Venuše mrtvý svět. Proč se vydaly odlišnou cestou, má napovědět mise s českým podílem
Ilustrační grafika

Tento nejnovější objev je podle Mahadevana výsledkem práce za dvě dekády – tak dlouho trvala konstrukce nového spektrografu, který vědci využili. Tento přístroj, jenž dostal jméno Habitable-Zone Planet Finder (HPF), rozkládá viditelné světlo na jednotlivé složky a získává tak vysoce přesné informace o světle hvězd a o tom, jaká tělesa kolem nich obíhají.

Mahadevan věří, že jejich planeta je výjimečná: „Tento objev představuje jednoho z nejlepších kandidátů v hledání atmosférických stop života jinde v příštích pěti až deseti letech.“ Jejich přístroj totiž u hvězdy, kterou sledovali, zaznamenal nápadné kolísání v jasnosti. Jako by občas, v pravidelných intervalech, její světlo sláblo. Věděli, že kolem ní obíhá planeta, ale ta to být nemohla, z měření za dvě desítky let ale zjistili, že v systému musí být ještě jedno, větší těleso.

Další výzkum si musí počkat

Autoři objevu varovali veřejnost, že na delší dobu nic dalšího o tomto tělese vědět nebudou. Současné přístroje totiž nestačí k přímému sledování planety, takže vědci se budou muset obrnit trpělivostí. Podle Mahadevana bude až příští generace dalekohledů schopná analyzovat atmosféru planety, což by mohlo odhalit chemické známky případného života.

Nově objevená exoplaneta má ideální polohu pro přímé pozorování pomocí pokročilejších technologií. Mahadevan a jeho studenti už plánují, jak bude jejich výzkum vypadat, až tyto výkonnější dalekohledy budou k dispozici.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

před 9 mminutami
Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

před 1 hhodinou
Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

před 3 hhodinami
V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

před 11 hhodinami
Trumpa čeká „asijská mise“

Trumpa čeká „asijská mise“

před 12 hhodinami
Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

Ukrajině dodáme přes pět tisíc lehkých střel, řekl Starmer

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

USA uvalily sankce na prezidenta Kolumbie

před 12 hhodinami
Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

I mozek AI může „shnít“ pod záplavou banalit, ukázala studie

Fenomén brainrotu, tedy záplavy primitivního zapomenutelného obsahu na sociálních sítích, neškodí jenom lidem, ale také nelidem – konkrétně velkým jazykovým modelům. Pokud ho konzumují příliš, nejenže hloupnou, ale také se jim horší povaha, ukázala studie.
před 7 mminutami

Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

Astronomové oznámili, že mají důkazy o existenci velké pevné planety, která by mohla mít na svém povrchu vodu. Leží totiž v takzvané obyvatelné zóně své hvězdy, uvedli vědci.
před 1 hhodinou

Studie radí, kdy začít s arašídy. Pomohlo to zabránit alergii u desítek tisíc dětí

Nová studie ukázala, že změna lékařských doporučení týkajících se potravinových alergenů přinesla „ovoce“. Když rodiče se svými potomky přešli na potraviny obsahující alergeny ve správnou dobu, významně klesla pravděpodobnost, že se u dětí objeví alergie.
před 16 hhodinami

Zbývají jich jen dvě stovky. Vědci zkoumají, jak ohrožují papoušky kakapo odolné bakterie

Biologové se obávají, že by takzvané superbakterie schopné odolat antibiotikům mohly ohrozit nejen lidi, ale také některé vzácné druhy zvířat. Například velké nelétavé papoušky.
před 20 hhodinami

Hrozba požárů je v Amazonii až sedmdesátkrát vyšší kvůli změně klimatu

Klimatická změna zvýšila riziko extrémních lesních požárů v některých oblastech světa mnohonásobně. Vědci z 60 výzkumných institucí po celém světě, kteří jsou zapojení do projektu State od Wildfires, spočítali, že v severovýchodní Amazonii se pravděpodobnost extrémního požárního počasí zvýšila třicetkrát až sedmdesátkrát. V povodí Konga v Africe je to třikrát až osmkrát. Vyplývá to ze studie, kterou vědci zpracovali k požární sezoně mezi loňským březnem a letošním únorem.
včera v 09:47

Dvě stě tisíc lidí za dva měsíce. Končící výstava Lucy se stala jednou z nejúspěšnějších v Česku

Kosterní pozůstatky 3,2 milionu let starých předků člověka s přezdívkami Lucy a Selam si během dvouměsíční výstavy, která ve čtvrtek v podvečer končí v Národním muzeu (NM) v Praze, prohlédlo přes 200 tisíc lidí. V dějinách muzea je to za dva měsíce rekordní číslo, řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Jedny z nejcennějších paleoantropologických exponátů na světě zapůjčilo etiopské národní muzeum a poprvé tak byly k vidění v Evropě.
23. 10. 2025

Kanadský potápěč pořídil video velké medúzy

Chapadla medúzy se mohou oceánem táhnout až na desítky metrů. A může jich mít až dvanáct set. Právě tohoto tvora nafilmoval zcela zblízka kanadský potápěč John Roney v chladných vodách Tichého oceánu.
23. 10. 2025

Po mrtvici to nevzdali. Pomáhá sdílení informací i zpěv

Cévní mozková příhoda postihne v Česku každoročně zhruba 25 tisíc lidí. Třetina z nich si odnese trvalé následky. Zatímco akutní péče v nemocnicích patří ke světové špičce, následná rehabilitace často naráží na nedostatek informací, koordinace i sdílení zkušeností. Pomoci vrátit pacienty do běžného života se snaží například platforma Aktivně po mrtvici.
23. 10. 2025
Načítání...