Nedávná vlna veder dle odhadu připravila o život 1500 Evropanů navíc kvůli změně klimatu

Vycházeli z předpokladu, že při vedrech umírá více lidí než při mírném počasí. To potvrzuje celá řada studií, které ukazují, že zranitelní jsou zejména senioři, ale také malé děti – zkrátka skupiny, které jsou nějak oslabené nebo mají problémy s termoregulací. Současně WWA pracuje s tím, že zná velmi dobře a detailně měření teplot z evropských metropolí za posledních 150 let, takže je možné porovnávat, o kolik vyšší je počet úmrtí při různých hodnotách vedra.

Nejvíce postiženi měli být lidé ve věku 65 let a starší, kteří podle studie tvořili 88 procent nadměrného počtu úmrtí souvisejících se změnou klimatu, a to v důsledku vyšší míry stávajících zdravotních potíží. Zjištění zdůrazňují, že starší lidé v Evropě čelí rostoucímu riziku předčasného úmrtí, protože spalování fosilních paliv má za následek teplejší, delší a častější vlny veder.

Výzkumníci ale upozorňují, že horko může ohrozit život všech věkových skupin, přičemž se odhaduje, že 183 úmrtí připadalo v jejich modelu na osoby ve věku 20 až 64 let. Přibližně devadesát procent úmrtí v Madridu bylo přičítáno změně klimatu, což je nejvíce ze všech měst, a to v důsledku velkého nárůstu veder, kdy teploty překročily hranici, při níž úmrtnost na horko rychle roste.

Autoři zprávy upozorňují, že teploty budou během vln veder v Evropě i nadále stoupat a počet úmrtí bude v budoucnu pravděpodobně vyšší. Bude to trvat do doby, než se sníží množství skleníkových plynů v atmosféře. To ale bude trvat kvůli době rozpadu oxidu uhličitého celé desítky let, takže významnou roli musí hrát také adaptační opatření ve městech, jež lokálně snižují teploty nebo poskytují lidem úlevu od vedra.