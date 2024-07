Na Pálavě se našla vzácná houba, která zatím rostla jen v Severní Americe

Na Milovické stráni na Pálavě objevil amatérský mykolog zvláštní houbu. Nic takového u nás neviděl nejen on, ale ani nikdo jiný. Vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ji pak identifikovali jako sesličku poduškovitou, která je známá především z horských lesů na západě Spojených států a patří mezi vzácné a chráněné druhy. V Evropě se našla vůbec poprvé.

Seslička je velká houba s podzemními nebo částečně podzemními plodnicemi, které mívají až šest centimetrů. Je tedy poměrně nápadná, a to i vzhledem, protože nepřipomíná nic, co by rostlo v našich krajích. Konkrétně tento druh se mimo Severní Ameriku doposud nikdy neobjevil.

Až teprve amatérský mykolog Slavomír Valda ji našel v Česku a hned mu bylo jasné, že není podobná ničemu, co kdy viděl. Následným studiem pomocí molekulárně genetických metod se ukázalo, že je to druh s latinským jménem Sedecula pulvinata, který zatím nemá české jméno, ale vědci pro něj navrhli český překlad seslička poduškovitá.

„Nález v teplé oblasti střední Evropy je velmi nečekaný a ukazuje, že tento druh není jen endemit horských jehličnatých lesů západu USA a má širší ekologické nároky,“ vysvětluje Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu Akademie věd, který s amatérskými mykology spolupracuje. „Jde tak o nový druh nejen naší, ale i evropské mykoflóry. Nové druhy hub se popisují, i z našeho území, poměrně často, nicméně téměř vždy jde o druhy mikroskopických hub,“ dodává vědec.