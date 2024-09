Le Monde: V Pákistánu kvůli změnám klimatu roste počet nucených svateb dívek

Podle studie dvou pákistánských akademiků o důsledcích povodní v roce 2010 vzrostl rok poté podíl provdaných dívek ve věku 15 až 19 let z 10,7 procenta na 16 procent. Jen v provincii Sindh bylo povodněmi postiženo téměř 4,8 milionu lidí, z nichž polovina byly ještě děti. V tomto regionu byla téměř čtvrtina dívek provdána před dosažením věku 18 let.

„Žijeme díky naší půdě, ale v roce 2010 ji zničil monzun. Abychom přežili, museli jsme odejít do jiné provincie,“ vysvětluje Aiza, která je ve 29 letech matkou dvou dětí. Navzdory odchodu měla její malá rodina problém se uživit a rozhodla se provdat dceru Díbu. Té bylo 12 let, vzala si 25letého muže a rodina za to dostala 150 tisíc rupií (12 200 korun).

„Byla šťastná, že dostala nové oblečení a náramky, ale když jsme ji odvedli k manželovi, tak se mě držela a obě jsme brečely. Moc toho lituji,“ říká Aiza, která se vdávala v 16 letech.

Dcera jako zdroj financí

Svatby nezletilých jsou v Pákistánu nelegální, hranice pro vstup do manželství je v jednotlivých provinciích mezi 16 a 18 lety. Tento zákon se ale mnohdy nerespektuje a podle pákistánských statistik se před 15. narozeninami provdá 3,6 procenta dívek, do 18 let zhruba šestina z nich a zhruba osm procent dívek od 15 do 18 let má děti.

V Pákistánu jsou dva odlišné myšlenkové proudy, z nichž jeden respektuje zákon a druhý bere více v potaz socioekonomické podmínky, míní univerzitní odborník na právo Saíd Murad Ali Šáh. „V zemi přetrvávají nucené sňatky, které jsou umocněny klimatickými změnami, zejména v chudých a odlehlých oblastech obývaných negramotnými lidmi. A to navzdory úsilí vlády,“ lituje odborník.