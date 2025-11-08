Jako ježek bez klece. Vědci hledají, jak opravdu vypadají černé díry


před 26 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature Astronomy

Přestože se už několik let daří získávat snímky černých děr, podle vědců to nejsou samotné díry, jen jejich stíny. Díky novým datům se pokoušejí vytvořit modely toho, jak by mohly tyto objekty vypadat.

Popisy černých děr se dělí na dvě kategorie – buď jde o až poetická vyprávění o dírách v časoprostoru, zborcené realitě poskládaná v nekonečně husté hmotě, anebo složité rovnice, které jsou v podstatě pro většinu lidí nepochopitelné. Ale jak ve skutečnosti vypadají?

Teprve před několika lety zveřejnili vědci snímky černých děr, které veřejnosti vyrazily dech, ale ty o podobě černých děr vlastně říkají pozoruhodně málo. „To, co vidíte na těchto snímcích, není samotná černá díra, ale spíše horká hmota v jejím bezprostředním okolí,“ vysvětluje profesor Luciano Rezzolla, který spolu se svým týmem z Goethe University ve Frankfurtu sehrál klíčovou roli v těchto objevech. „Dokud se hmota stále otáčí mimo horizont událostí – než je nevyhnutelně vtažena dovnitř – může vysílat poslední signály světla, které můžeme v zásadě detekovat.“

První vyfotografovaná černá díra se chová nečekaně, potvrdili astrofyzici
Vývoj černé díry M87

Stín temnoty

Snímky černé díry tedy neukazují přímo ji, ale v podstatě spíše její stín. Tento objev otevřel možnost podrobně prozkoumat teorie, které stojí za těmito extrémními kosmickými objekty, a pokusit se odvodit od tvaru stínu a dalších informací opravdovou podobu černé díry.

Základem je stále ještě sto let stará Einsteinova obecná teorie relativity, která se považuje za zlatý standard ve fyzice, pokud jde o popis prostoru a času. Předpovídá existenci černých děr včetně jejich zvláštností, jako je takzvaný horizont událostí, za nímž mizí vše, co ho překročí, z vesmíru – podle některých hypotéz dokonce i informace.

„Existují ale i jiné, stále hypotetické teorie, které také předpovídají existenci černých děr. Některé z těchto přístupů vyžadují přítomnost hmoty s velmi specifickými vlastnostmi, nebo dokonce porušení fyzikálních zákonů, které v současné době známe,“ říká Rezzolla.

Spolu s kolegy z Tsung-Dao Lee Institute v Šanghaji představil tento frankfurtský fyzik v časopise Nature Astronomy novou možnost, jak tyto alternativní teorie ověřit a zjistit, jak by mohly černé díry vypadat – respektive jestli má vůbec smysl snažit se tyto objekty vůbec popsat nějakým tvarem. Zatím k něčemu takovému chyběla vědcům data.

Záhadná Devátá planeta by mohla být pěticentimetrová černá díra, naznačuje studie
Vizualizace černé díry

Einstein měl nejspíš opět pravdu

Díky tomu teď astrofyzici představili první komplexní popis toho, jak se různé typy hypotetických černých děr odchylují od teorie relativity a jak se to odráží v jejich stínových obrazech. Vycházeli přitom z trojrozměrných počítačových simulací, které replikovaly chování hmoty a magnetických polí v zakřiveném časoprostoru obklopujícím černé díry. Z těchto simulací pak vědci vygenerovali syntetické obrazy zářícího plazmatu.

Právě jeho „chapadla“ nebo „vlasy“, které kolem černé díry šlehají, mohou připomínat v simulacích tvar slavného hlavolamu Jaroslava Foglara ježek v kleci – jen bez klece. Ukazuje to prostřední sada snímků na úvodní fotografii článku.

Dokázali tak něco, co až doposud věda neuměla: změnili černé díry na testovatelné objekty. Výsledky jsou zatím vzhledem k tomu, že jde o první takový pokus, velmi nejisté, ale nejlépe v nich vychází modely založené na Einsteinově teorii. Několik velmi exotických možností už dokonce vědci dokázali vyloučit.

Například je nepravděpodobné, že by dvě černé díry v centru M87 a v srdci naší Mléčné dráhy byly takzvanými nahými singularitami, tedy hypotetickými černými dírami bez horizontu událostí nebo červími dírami (tedy jakýmisi zkratkami, které propojují dvě místa v časoprostoru) – to jsou jen dvě z mnoha dalších teoretických možností, které je třeba ověřit.

„I zavedená teorie se musí neustále testovat, především u tak extrémních objektů, jako jsou černé díry,“ dodává fyzik.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Nelze rezignovat na obranu demokracie, řekla na sněmu Pekarová Adamová

Nelze rezignovat na obranu demokracie, řekla na sněmu Pekarová Adamová

09:00Aktualizovánopřed 5 mminutami
Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

před 1 hhodinou
Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

před 5 hhodinami
Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

před 11 hhodinami
Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

před 11 hhodinami
Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

Turecká prokuratura vydala zatykač na Netanjahua

před 13 hhodinami
Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

Pochybení volební komise v Blansku neodhalil ani algoritmus

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Jako ježek bez klece. Vědci hledají, jak opravdu vypadají černé díry

Přestože se už několik let daří získávat snímky černých děr, podle vědců to nejsou samotné díry, jen jejich stíny. Díky novým datům se pokoušejí vytvořit modely toho, jak by mohly tyto objekty vypadat.
před 26 mminutami

„Žádný kout planety nezůstane nedotčen.“ Summit v Brazílii se zabývá klimatem

V brazilském městě Belém začal ve čtvrtek dvoudenní summit před klimatickou konferencí OSN COP30, která se tam bude konat od 10. do 21. listopadu. Šéf OSN António Guterres na úvod summitu vyzval zejména bohaté země k rychlejším a účinnějším krokům proti globálnímu oteplování. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva při zahájení summitu vyzval k tomu, aby se méně peněz dávalo na války a více na ochranu životního prostředí.
před 21 hhodinami

Největší objevená pavučina světa má přes sto metrů čtverečních

Dva druhy pavouků společně utkaly obří pavučinu, která je skrytá v útrobách balkánské jeskyně. Unikátní ekosystém tvořený dvěma druhy predátorů a jedním druhem kořisti popsal mezinárodní tým přírodovědců, samotnou pavučinu ale našli čeští speleologové.
před 22 hhodinami

Mývalové na krokodýlech neplují. AI videa ničí vztah k přírodě, varují vědci

Vědci upozorňují na nebezpečí věrohodných videí vytvářených pomocí umělé inteligence, která zobrazují divoká zvířata. Jejich sledování může u dospělých, ale zejména u dětí zhoršit vztah k opravdové přírodě.
před 23 hhodinami

Datli při bušení do dřeva hekají jako tenisté, aby se udrželi na stromě

Slyšet hekat datla je nemožné. Tyto zvuky přehlušuje bušení do kmene stromu, které může být hlasitější než pneumatické kladivo. Vědci teď popsali, jak je možné, že tito ptáci mohou udeřit až třicetkrát za jedinou sekundu.
6. 11. 2025

Rok 2025 bude podle WMO druhý nebo třetí nejteplejší v dějinách měření

Řada minulých let patřila k těm nejteplejším za dobu, co se provádí měření. Série výjimečných teplot pokračovala i v roce 2025, který bude podle zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) o stavu globálního klimatu druhým nebo třetím nejteplejším rokem v historii.
6. 11. 2025

750 milionů na českou vědu. Tři týmy získaly prestižní evropské granty

Překonat genetickou poruchu vedoucí k vážným onemocněním, zkoumat vztah systému politických stran a společenských konfliktů na Blízkém východě a v severní Africe a zjistit, co se stalo s Evropou po pádu Římské říše. To jsou cíle ERC Synergy grantů, které 6. listopadu získaly tři týmy z České republiky. Každý grant získal podporu zhruba dvou set padesáti milionů korun na šest let.
6. 11. 2025

Při průzkumu D55 u Přerova našli archeologové pozůstatky pravěkých vesnic

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až sedm tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes tři sta archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby, informoval Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.
6. 11. 2025
Načítání...