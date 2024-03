Což takhle odsát vodu z atmosféry? Vědci zvažují další možnost, jak zvrátit změnu klimatu

Země se vlivem lidské činnosti stále více zahřívá a lidstvu se nedaří splnit cíle Pařížské dohody o snižování emisí. A tak vědci přemýšlejí, co by se dalo udělat, kdyby se vývoj ještě zhoršil. Jedním z řešení by mohlo být takzvané klimatické inženýrství, tedy umělé změny vlastností atmosféry.

Oteplování Země stále zrychluje, scénáře dalšího vývoje se blíží těm nejméně optimistickým. Řada vědců se proto snaží najít způsoby, jak zpomalit růst teplot. Na začátku března vyšla studie, kde jednu možnost představil vědec amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Ve výzkumu popsal, že by se dala Země ochlazovat snížením obsahu vody v atmosféře.

Princip je velmi jednoduchý: kdyby se do atmosféry dostalo více ledotvorných jader, zachytilo by se na nich více vody a ta by se tak ze vzduchu odstranila. Díky tomu, že by v atmosféře bylo méně vody, unikalo by do vesmíru více nahromaděného tepla v podobě infračerveného záření.

Jako rozbít skleník

Právě vodní pára působí jako skleníkový plyn. Je totiž schopná zachytit sluneční záření a pak ho vyzářit k povrchu Země. Podle nové studie by se dala tato schopnost relativně jednoduše narušit. Autoři spočítali, že nejvhodnější by bylo narušit vodní páru ve stratosféře, tedy ve vrstvě, která se nachází mezi 10 a 50 kilometry nad mořem. Studie ukazuje, že pozorovatelný globální dopad by mělo už odstranění pouhých tří procent vodní páry.