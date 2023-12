Člověk způsobil obrovské množství environmentálních katastrof. V touze po lepším světě

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Journal of Contingencies and Crisis Management

Typickým příkladem je požár uhelného dolu v americké Centralii. Uhlí se těžilo už předtím desítky let, ale jeho masová potřeba v průmyslu vedla k masové těžbě a docházelo k omylům. V případě Centralie to bylo zapálení skládky nad uhelným dolem, kdy se z ní oheň rozšířil do sloje. Požár byl tak silný, že se ho nikdy nepodařilo uhasit a plameny pod městem hoří desítky let až dodnes. A město samotné kvůli tomu zahynulo.

I největší americká environmentální katastrofa je spojená s fosilními palivy. Při výbuchu ropné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu došlo k úniku 377 514 tun ropy do volné přírody, většinou do ekologicky důležitých lokalit. Důsledky byly obrovské: od ekonomických potíží obyvatel pobřeží Mexického zálivu až po škody na životním prostředí, které se projevují i nyní, třináct let po tragédii.

A do třetice ropné produkty: za poškození přírody může nejen jejich těžba, ale i zpracování. Přesvědčili se o tom obyvatelé amerického Clevelandu, když jim kousek za městem začala hořet řeka Cuyahoga plná ropných produktů z tamních rafinérií. Tento požár byl ale vlastně očistný, v reakci na něj začaly americké úřady poprvé environmentální problémy nějak řešit.

Smrtící chemie

Dvacáté století přineslo lidem spoustu obrovských zlepšení jejich životů – komfort, o němž mohly předchozí generace jen snít. Dostatek potravy, teplo, levné a kvalitní nástroje nebo téměř nezničitelné materiály vhodné na spoustu činností. Za spoustu těchto vymožeností vděčí lidstvo chemii, ale také rozšíření chemického průmyslu způsobovalo tragédie.

Tou největší, ale současné téměř neznámou, je katastrofa v indickém Bhópálu. Tam roku 1984 uniklo z továrny Union Carbide 27 tun toxické látky methylisokyanát. Plyn zasáhl půl milionu lidí, od té doby jich na následky zemřelo prokazatelně přes pětadvacet tisíc, zřejmě ale mnohem více. Dalších nejméně 120 tisíc trpí nejrůznějšími následky dodnes. Mezi ty nejhorší patří slepota, extrémní potíže s dýcháním a gynekologické poruchy. Bhópál se změnil na dlouhé desítky let v město, kde je velká část populace dlouhodobě vyřazená ze života a kde je nemocných více než zdravých.