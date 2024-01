Česko stále stojí o vyslání astronauta do vesmíru. Musí to ale pomoci ekonomice, řekl Kupka

Česko má podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) stále zájem o vyslání svého astronauta do vesmíru, musí to ale znamenat přínos pro českou ekonomiku. Šéf resortu to uvedl po jednání v americké NASA a návštěvě texaské společnosti Axiom Space, která o víkendu vynesla do kosmu prvního tureckého astronauta. Firma dále usiluje o českou účast, přestože její nabídku Praha loni odmítla.

Společnost Axiom Space během ledna už potřetí vyslala kosmonauty za vědeckými experimenty. Její viceprezident Christian Maender uvedl, že by rád viděl astronauta z České republiky, jak v rámci mise letí s posádkou na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Ministr dopravy Kupka v Texasu pronesl, že by si osobně přál, aby se mise uskutečnila do deseti let, do projektu je ale potřeba zapojit české firmy a univerzity. „Ne jenom jako ukázka toho, že by byl další český astronaut ve vesmíru, ale aby to přineslo další efekt české ekonomice,“ podotkl.

Podle Kupky se každá koruna investovaná do vesmírných aktivit vrátí státní kase osmkrát, Česko si ale zatím nemůže dovolit zaplatit za let do kosmu zhruba jeden a půl miliardy korun.

Projekt má podporu exšéfa kosmonautů NASA

Ačkoliv Praha na konci minulého roku odmítla nabídku firmy Axiom, v Houstonu má plán vyslání českého astronauta na Mezinárodní vesmírnou stanici stále podporu, a to i u někdejšího šéfa astronautů NASA Andrewa Feustela. „Vidím příležitost pro Česko, aby spolupracovalo s USA. Samozřejmě víme, že Aleš Svoboda byl vybrán jako rezervní astronaut pro Evropskou vesmírnou agenturu. Je to fantastická příležitost,“ pronesl.

Feustel na své vesmírné mise vzal figurku Krtka, Nerudovy Písně kosmické i českou vlajku, a to díky své manželce s českými kořeny. „Můžeme se na tom podílet. Nadchnout všechny vyhlídkami, že by nový český astronaut letěl do vesmíru. Pro všechny ty komerční aspekty nebo vědecké benefity. Celé je to prostě vzrušující,“ uvedla manželka bývalého astronauta NASA Indíra Feustelová.

Její manžel svou více než dvacetiletou kariéru v NASA ukončil během loňského léta. V českém výzkumu i technologiích vidí potenciál. „Jsou zde nyní velké příležitosti pro Česko – víc a víc se angažovat ve všech velkých aktivitách, které vidíme nejen v lidském objevování vesmíru, ale také u satelitů a dálkového průzkumu,“ řekl Feustel.