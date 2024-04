Češi solí až třikrát víc, než by měli. Ministerstvo to chce změnit

Ale když je jí příliš, přináší zdravotní problémy. Nadměrná konzumace soli je podle řady studií spojená se zvýšením krevního tlaku, což je jedna z nejčastějších zdravotních komplikací, která Čechy trápí. Světová zdravotnická organizace doporučuje přijímat denně maximálně pět gramů soli, což je asi jedna čajová lžička. Ale protože se solí téměř všechno a zejména v průmyslově zpracovaných potravinách není množství soli dobře odhalitelné, konzumují jí Češi mnohem více.

Negativnímu trendu napomáhá i to, že sůl se přidává i do produktů, kde by ji jen málokdo čekal, například do sladkých potravin. A kvůli tomu jí průměrný Čech pozře až trojnásobek doporučeného množství, přičemž ženy jí průměrně zkonzumují o něco méně než muži.