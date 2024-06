Čech by do kosmu letět měl, shodují se experti. Mise ale nesmí být samoúčelná

Vláda oznámila zájem o to, aby do pěti let mělo Česko astronauta, který se reálně vydá do kosmu. Měl by tam provádět náročný a důležitý výzkum, ale také motivovat mladé lidi k většímu zájmu o vědu. Má takový projekt smysl? O svůj názor se podělilo několik expertů na vesmír a výzkum.

Vláda představila „Českou cestu do vesmíru“. Astronaut Svoboda má letět do kosmu do pěti let

3) Pokud bychom se zabývali pouze rozumnými argumenty a nechali stranou poznámky typu „že by se ty peníze měly dát na něco jiného“, pak mne napadá pouze jediná možnost. V případě, že by nebyl připraven dostatek práce pro astronauta, pak nemá smysl na jeho misi spěchat. Pokud by nebyly připraveny vědecké a popularizační činnosti, pak by se vyplatilo si třeba pár let počkat a vše mezitím přichystat. Jelikož však výzva ministerstva dopravy na předkládání podnětů přinesla celou řadu návrhů, domnívám se, že tato možnost nehrozí.

2) Záleží určitě na konkrétní nabídce i na tom, co přesně by Česko všechno chtělo. Pokud bychom ale měli stanovit nějaký zlatý střed, pak bychom se pohybovali někde kolem 1,5 miliardy korun.

Třetí argument se týká popularizačního potenciálu takové mise. Už let Vladimíra Remka měl velmi pozitivní vliv na zájem o technická témata. Dnešní technika navíc tyto možnosti ještě umocňuje. Především u mladé generace by taková mise umožnila zažehnout zájem o studium technických oborů, které dlouhodobě trpí klesajícím zájmem studentů. Tele/videokonference z ISS do škol jsou k tomu ideálním prostředkem, stejně jako následné besedy po celé České republice.

Druhý argument je úzce svázán s tím prvním. Zmíněné experimenty by pomohly českým institucím udělat si na kosmickém trhu dobré jméno a v mnoha případech by bylo možné i certifikovat konkrétní metody či produkty pro použití v kosmickém prostoru, což by daným institucím otevřelo dveře do různých výběrových řízení.

Michal Václavík, vysokoškolský pedagog, Česká kosmická kancelář

1) Zejména v posledních letech vidíme bezprecedentní pozitivní dopad těchto pilotovaných kosmických letů. V prosazení kosmického letu českého astronauta jsem sice neměl žádnou roli, ale dovolím si následující velmi stručné poznatky. Bez diskuze jde o nejviditelnější součást kosmonautiky jako takové. Dopad takových misí na veřejnost je bezprecedentní a vidíme to i na letech astronautů z malých států, jako je Dánsko nebo Švédsko. Samozřejmě je nutné pak tuto příležitost chytnout „za pačesy“ a pracovat s ní. Osobně se neobávám, že bychom jako Česká republika popularizační část mise nenaplnili.

Při správné prezentaci je to jako fandit „našim klukům“ v hokeji. Toto semknutí českého národa může být vlastně i jedním z dalších nepřímých dopadů letu českého astronauta do kosmického prostoru. Na to navazuje další část spojená s jistou hrdostí. Státy okolo nás, zejména ty nově zapojené do evropských kosmonautických struktur, chtějí a prosazují velmi aktivně let vlastního astronauta. A zde já upozorňuji na nutnost se pozastavit.

Bezmyšlenkovitá mise je škoda peněz. V rámci mise českého astronauta bychom měli být připraveni nejenom danou osobu poslat na oběžnou dráhu a na stanici ISS, ale připravit adekvátní vědecký program. Rozhodně bude náš nový astronaut hrdinou a budou k němu vzhlížet tisíce dětí. A tak je to správně. Ale nesmíme zapomenout na to, že tato příležitost není pouze o letu jako takovém. Naše podniky, instituce a vysoké školy mohou této příležitosti využít pro realizaci vlastních experimentů. Zjednodušeně i to samo o sobě ukáže světu, že jsme v těchto oblastech na velmi vysoké vědecko-technické úrovni. Pragmaticky nám vlastní let astronauta umožní realizovat cokoli. Let jako takový bude zaplacený a v jistých situacích umožní realizaci čehokoli. To je opět příležitost. Ne vždy jsou naše podniky a vědecké instituce připravené na světovou konkurenci. Let českého astronauta nám dovolí si na naše náklady ověřit experimenty, postupy a technologie, ve které věříme a posléze je můžeme nabídnout v celosvětové konkurenci. Abych to tedy shrnul, tak čistě ekonomicky máme při dobrém uchopení šanci velmi profitovat z letu našeho astronauta.

Ale tímto ekonomickým a vědeckým dopadem to vůbec nekončí. Je jisté, že mladí chlapci a dívky budou k osobě českého astronauta vzhlížet. Podpoří to zájem o studium technických oborů, jazyků, odvahu za studiem vycestovat. Těchto nepřímých dopadů bude jistě mnoho a je nyní na odborných orgánech je kvantifikovat, ale opět apeluji na selský rozum. Ne vždy to bude možné a jednoznačné. Ale doufám a věřím, že v každém z nás dřímá duch něco podniknout. A když už nemůžeme my sami, tak to umožněme někomu, kdo to udělá za nás. A astronaut z České republiky je určitě velmi dobrý nástroj.

A stačí se rozhlédnout okolo sebe. Let astronauta chystá Polsko, Maďarsko, Rakousko a další státy se časem jistě přidají. Situace nám hraje do karet, na druhou stranu buďme pragmatičtí a vytěžme z toho co nejvíce. Ať už ve vědě, vzdělávání, popularizaci, nebo i prosté podpoře národní pospolitosti.



2) Osobně nesouhlasím s pojmem, „jak drahá“ mise bude. To již předjímá, že se bavíme v negativní pozici. Náklady na kompletní zajištění mise s ohledem na současné požadavky společnosti Axiom vidím na úrovní okolo dvou miliard korun. Do této částky by se měl vejít výcvik, samotný let, ale i podpora přípravy vědeckých, vzdělávacích a popularizačních projektů, které by náš astronaut měl při misi realizovat. Jak jsem psal výše, tyto náklady se odrazí v několika oblastech, a to různě intenzivně. Za mně jde o náklad akceptovatelný a věřím, že se nám plně do společnosti vrátí.

3) S ohledem na mé jasné a plně pozitivní stanovisko je už tato otázka de facto zbytečná. Ale pokud by nebyla naplněna výše uvedená vědecká a vzdělávací podstata mise, tak pak si myslím, že by takový let byl zbytečný. Pouze aby někdo letěl jen tak, tak to i selský rozum může vyhodnotit jako neadekvátní výdaj. Stručně si tedy nepřeji, a na to upozorňuji od počátku, aby šlo pouze o let pro let. Jak vidíme ze zkušeností ze zahraničí, je možné i v relativně krátkém čase připravit kvalitní vědecký program. A přeji si a věřím, že půjdeme jako Česká republika tímto směrem.