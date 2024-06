Japonský miliardář zrušil cestu kolem Měsíce, jíž se měl účastnit Yemi A.D.

V prohlášení se také píše, že „Maezawa a členové posádky dearMoon budou pokračovat ve výzvách ve svých oborech“, ale nezmiňuje, zda a kdy bude tým znovu usilovat o obnovení mise. „SpaceX si budeme hluboce vážit, protože se i nadále vydává do neprobádaných oblastí, zatímco my sami se vydáme vstříc další výzvě,“ stojí v závěru.

„Mise dearMoon mi dala něco, co mi nikdo nemůže vzít. Dala mi sílu nebát se velkých snů, dala mi více odvahy jít vstříc nečekaným šancím a přivedla mi do života nové přátele,“ uvedl Yemi A.D. na Instagramu. Dodal, že bude věřit své tvorbě a umění, aby jej přivedly k dalšímu cíli, „ať už to bude další kosmické dobrodružství, nebo učení humanoidních robotů řeči těla“. Zároveň svým fanouškům vzkázal, že člověka nedefinují jeho pády, nýbrž to, jak se po nich znovu postaví na nohy.