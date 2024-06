Vědci objevili sedm osamělých planet. Putují vesmírem bez hvězd

Tým vědců z projektu evropského dalekohledu Euclid na konci května zveřejnil výsledky nových pozorování. Jeho cílem je kromě pátrání po záhadné temné hmotě také hledání takzvaných „bludných planet“ – tedy planet, které nemají hvězdy a putují vesmírným prostorem zcela osamoceně. A astronomové v tom uspěli: oznámili objev rovnou sedmi takových objektů.

Evropská vesmírná agentura uvedla, že všem sedmi planetám chybí hvězda, jež by je zahřívala nebo zásobovala světlem. Tato tělesa byla až donedávna ryze hypotetická, vědci o jejich existenci sice uvažovali, ale chyběly jim nástroje, které by hmotné a temné objekty dokázaly najít. To se změnilo kolem roku 2000, kdy se podařilo první z planetárních bludiček odhalit pomocí infračervených dalekohledů.